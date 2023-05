Độc đáo ngôi nhà làm từ vỏ bom, đạn chiến tranh

Chủ nhân ngôi nhà bom "ký ức Trường Sơn" độc đáo này là của ông Trần Công Chức (SN 1969, một lão nông ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Căn nhà được xây dựng từ đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành vào dịp 27/7 sắp tới, được làm từ gần 300 vỏ bom, đạn các loại chiến tranh để lại. Căn nhà bom được xây dựng bên đường Hồ Chí Minh đối diện với nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Bên trong ngôi nhà độc, lạ này, các vỏ bom tấn, tạ được ghép, hàn chắc chắn, đẹp mắt, xếp chồng lên nhau tạo thành cột nhà. Phần mái được chủ nhân lợp bằng lá cọ thoáng mát, rộng rãi. Được đặt tên là nhà bom, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy các loại vỏ bom, đạn được chủ nhân sắp xếp hợp lý, đi kèm với các kỷ vật thời chiến tranh. Ở phần gian chính của ngôi nhà bom có dòng chữ "nhà bom lưu giữ kỷ vật chiến tranh, tôn vinh giá trị lịch sử dân tộc". Xung quang khuôn viên ngôi nhà bom, vỏ các loại đạn pháo được chủ nhân xếp thành hàng ngang, theo lối 1 cao 4 thấp, cân xứng độc đáo, đẹp mắt. Ở phía cổng vào được chủ nhân đặt đối xứng 4 vỏ quả bom với màu sơn, thông tin in trên hoàn toàn vẹn nguyên. Những kỷ vật chiến tranh như: ba lô, bi đông nước, áo trấn thủ... đều có mặt ở trong căn nhà bom độc đáo này. Phía trước căn nhà có cây bồ đề do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trồng dịp xây dựng bia đá tưởng niệm. Cầm trên tay những kỷ vật chiến tranh, ông Trần Công Chức, chủ nhân ngôi nhà bom cho biết, vào năm 1967, 6 anh chị em trong gia đình ông đã mất bởi loạt bom của kẻ địch dội xuống nơi đây. Nỗi đau mất mát đó thôi thúc trong ông một ý tưởng xây dựng ngôi nhà bằng vỏ bom, lưu giữ những kỷ vật chiến tranh để nhắc thế hệ đi sau biết được giá trị của hòa bình. Để rồi gần 20 năm ông cất công sưu tầm các loại vỏ bom, đạn, những kỷ vật trong chiến tranh đem về để làm nên ngôi nhà bom này. Đối diện ngôi nhà bom là Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo ông Chức, ngôi nhà bom sẽ là nơi các cựu chiến binh có thể đến tham quan, ôn lại quá khứ hào hùng. Đồng thời là điểm đến cho các thế hệ tìm hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, những mất mát của cha ông đã trải qua. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm những ngôi nhà "không có hàng xóm" độc đáo nhất thế giới:

