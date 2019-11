Điểm tên những “bóng hồng” ngân hàng vướng vòng lao lý

Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) bị khởi tố: Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bà Thương trước đó giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh TPBank Phạm Hùng. Sự việc này được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, TPBank đã chủ động đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nữ Tổng giám đốc Oceanbank tài năng xộ khám: Thời còn làm việc tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank, bà Nguyễn Thị Minh Thu đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như: Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội, Phó tổng giám đốc rồi lên làm Tổng giám đốc Oceanbank, và là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng Oceanbank. Bị cáo Nguyễn Minh Thu bị triệu ra trước vành móng ngựa ngay từ phiên tòa sơ thẩm đại án Oceanbank đầu tiên vào ngày 27/2. Bị cáo bị truy tố hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo Thu đã thực hiện trực tiếp chỉ đạo huy động vốn bằng cách chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank). Ảnh: VOV. Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Thắm với số tiền 476 tỷ đồng và 66 tỷ đồng chi thẳng cho khách hàng cá nhân. Thu còn trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng, trong đó Thu trực tiếp nhận và chi tiền 57,8 tỷ đồng cho Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...Tổng cộng Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật là 784 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN. Nữ diễn viên xinh đẹp vào ngành ngân hàng rồi bị truy tố: Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983), được nhiều người biết đến trong vai trò một diễn viên truyền hình với nghệ danh Quỳnh Tứ trước khi làm vào làm việc tại OceanBank. Ảnh: Zing.vn. Bóng hồng này vốn học về đàn tranh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng sớm nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: Sau lũy tre làng Hạ, Trăng lạnh, Nắng trong mắt bão, Ban mai xanh, Cảnh sát hình sự … Mặc dù không có chuyên môn về tài chính ngân hàng nhưng với vẻ đẹp của mình Hồng Tứ vẫn được Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tiếp nhận làm công việc chính tại văn phòng Hội đồng quản trị ngân hàng Oceanbank. Đặc biệt, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2014, Hồng Tứ được Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch Công ty BSC, nhưng thực tế Hồng Tứ lại không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty này. Thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ đã ký quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng giám đốc Công ty BSC để điều hành các hoạt động của công ty. Hồng Tứ còn đại diện Công ty BSC ký 97 hợp đồng dịch vụ để thu phí của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ tại Oceanbank hơn 13,4 tỷ đồng; trong 97 trường hợp này có 48 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng có ký nháy của Phạm Hoàng Giang. Ảnh: Tuổi Trẻ. Tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng, trên các hợp đồng dịch vụ mà Hồng Tứ ký đã bị Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt, gây thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân hàng Oceanbank. Bị cáo Hồng Tứ bị truy tố về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ Luật hình sự. Ảnh: Vietnamnet. Nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank theo chân Hà Văn Thắm vướng vòng lao lý: Bị cáo Lê Thị Thu Thủy ( SN 1977 tại Nghệ An, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: KTĐT. Bà Lê Thị Thu Thủy trước đó từng lừng danh ở ngân hàng OceanBank bởi sự xinh xắn, hiện đại, du học ở nước ngoài về cùng với một số những phát ngôn tuyệt vời như: “Đừng bao giờ đánh mất ham mê trong công việc. Chừng nào game thủ còn ham mê, mọi gian nan trong cuộc sống sẽ chẳng thể ngăn cản game thủ chiến thắng”. Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên kế toán trưởng OceanBank), bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165 BLHS.Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên kế toán trưởng OceanBank), bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: VOV. Theo cáo trạng, từ ngày 7/7/2009, bị cáo Nga giữ chức vụ kế toán trưởng. Nga được tín nhiệm giữ chức vụ trưởng ban kế toán và đảm nhận trọng trách Trưởng ban tài chính kế hoạch từ tháng 8/2012. Theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy - Phó TGĐ OceanBank, Nga đã chỉ đạo ban kế toán hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do khối nguồn vốn, khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho ban kế toán. Ban của Nga đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh gửi tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Ảnh: Infonet. Trong vụ đại án Oceanbank còn có bị cáo Nguyễn Trà My (SN 1981, tại Hà Nội, nguyên PGĐ OceanBank chi nhánh Thăng Long) cũng bị truy tố tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên (SN 1978, tại Hà Nội, cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu) bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Dân Việt. Nguyễn Thị Kiều Liên cùng các bị can khác nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo Oceanbank, thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của các bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng... Xem thêm video: Chân dung đại gia chi 32 tỷ đồng giúp Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử?. Nguồn: VTC 14.

Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) bị khởi tố: Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bà Thương trước đó giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh TPBank Phạm Hùng . Sự việc này được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, TPBank đã chủ động đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nữ Tổng giám đốc Oceanbank tài năng xộ khám: Thời còn làm việc tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank, bà Nguyễn Thị Minh Thu đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như: Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội, Phó tổng giám đốc rồi lên làm Tổng giám đốc Oceanbank, và là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng Oceanbank. Bị cáo Nguyễn Minh Thu bị triệu ra trước vành móng ngựa ngay từ phiên tòa sơ thẩm đại án Oceanbank đầu tiên vào ngày 27/2. Bị cáo bị truy tố hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo Thu đã thực hiện trực tiếp chỉ đạo huy động vốn bằng cách chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank). Ảnh: VOV. Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Thắm với số tiền 476 tỷ đồng và 66 tỷ đồng chi thẳng cho khách hàng cá nhân. Thu còn trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng, trong đó Thu trực tiếp nhận và chi tiền 57,8 tỷ đồng cho Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...Tổng cộng Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật là 784 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN. Nữ diễn viên xinh đẹp vào ngành ngân hàng rồi bị truy tố: Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983), được nhiều người biết đến trong vai trò một diễn viên truyền hình với nghệ danh Quỳnh Tứ trước khi làm vào làm việc tại OceanBank. Ảnh: Zing.vn. Bóng hồng này vốn học về đàn tranh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng sớm nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: Sau lũy tre làng Hạ, Trăng lạnh, Nắng trong mắt bão, Ban mai xanh, Cảnh sát hình sự … Mặc dù không có chuyên môn về tài chính ngân hàng nhưng với vẻ đẹp của mình Hồng Tứ vẫn được Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tiếp nhận làm công việc chính tại văn phòng Hội đồng quản trị ngân hàng Oceanbank. Đặc biệt, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2014, Hồng Tứ được Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch Công ty BSC, nhưng thực tế Hồng Tứ lại không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty này. Thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ đã ký quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng giám đốc Công ty BSC để điều hành các hoạt động của công ty. Hồng Tứ còn đại diện Công ty BSC ký 97 hợp đồng dịch vụ để thu phí của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ tại Oceanbank hơn 13,4 tỷ đồng; trong 97 trường hợp này có 48 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng có ký nháy của Phạm Hoàng Giang. Ảnh: Tuổi Trẻ. Tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng, trên các hợp đồng dịch vụ mà Hồng Tứ ký đã bị Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt, gây thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân hàng Oceanbank. Bị cáo Hồng Tứ bị truy tố về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ Luật hình sự. Ảnh: Vietnamnet. Nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank theo chân Hà Văn Thắm vướng vòng lao lý: Bị cáo Lê Thị Thu Thủy ( SN 1977 tại Nghệ An, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: KTĐT. Bà Lê Thị Thu Thủy trước đó từng lừng danh ở ngân hàng OceanBank bởi sự xinh xắn, hiện đại, du học ở nước ngoài về cùng với một số những phát ngôn tuyệt vời như: “Đừng bao giờ đánh mất ham mê trong công việc. Chừng nào game thủ còn ham mê, mọi gian nan trong cuộc sống sẽ chẳng thể ngăn cản game thủ chiến thắng”. Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên kế toán trưởng OceanBank), bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165 BLHS.Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên kế toán trưởng OceanBank), bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: VOV. Theo cáo trạng, từ ngày 7/7/2009, bị cáo Nga giữ chức vụ kế toán trưởng. Nga được tín nhiệm giữ chức vụ trưởng ban kế toán và đảm nhận trọng trách Trưởng ban tài chính kế hoạch từ tháng 8/2012. Theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy - Phó TGĐ OceanBank, Nga đã chỉ đạo ban kế toán hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do khối nguồn vốn, khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho ban kế toán. Ban của Nga đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh gửi tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Ảnh: Infonet. Trong vụ đại án Oceanbank còn có bị cáo Nguyễn Trà My (SN 1981, tại Hà Nội, nguyên PGĐ OceanBank chi nhánh Thăng Long) cũng bị truy tố tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên (SN 1978, tại Hà Nội, cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu) bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Dân Việt. Nguyễn Thị Kiều Liên cùng các bị can khác nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo Oceanbank, thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của các bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng... Xem thêm video: Chân dung đại gia chi 32 tỷ đồng giúp Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử?. Nguồn: VTC 14.