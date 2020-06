Điểm mặt những tù nhân trốn trại gây xôn xao dư luận

Nguyễn Văn Trung giật còng số 8 trốn trước giờ xử án: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú phường La Khê, quận Hà Đông) về hành vi trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Khoảng 9h30 ngày18/6, xe thùng chở Trung và các bị cáo đến sân tòa án quận. Thừa lúc cảnh sát mở một bên khóa còng số 8, Trung giật còng khi vẫn còn khóa bên tay phải rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng hô hoán rồi cùng người dân truy đuổi. Trung chạy vào một quán ăn cách tòa khoảng 30m rồi lấy 2 con dao, đe dọa những người xung quanh rồi tẩu thoát. Nguyễn Văn Trung bị VKSND quận Hà Đông truy tố về các tội Đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 133 và Điều 304 Bộ luật hình sự. Triệu Quân Sự trốn trại rồi bị bắt trong quán game: Ngày 24/8/2012, Triệu Quân Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân. Sau đó Sự dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10. Một tháng sau, phạm nhân Sự bị bắt. Đến chiều 3/6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam lần thứ 2. Việc Triệu Quân Sự bỏ trốn khiến lực lượng chức năng Quảng Nam, Đà Nẵng rất vất vả để truy tìm trên núi Hải Vân cũng như phân bổ lực lượng kiểm tra từng ngõ ngách. Ngày 18/6, Sự bị bắt trong quán net tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Trần Văn Lượng trốn trại, bị bắt lại sau 19 năm: Bị lãnh án tù chung thân về tội "Giết người và sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép", Bảo trốn khỏi trại giam, đến Sóc Trăng thay họ đổi tên, rồi có vợ và hai con, thành lập công ty làm ăn. Sáng 26/4, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Trần Văn Lượng (43 tuổi, thường trú tại phường 3, TP Sóc Trăng) sau 19 năm trốn truy nã. Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trần Văn Tuân trốn trại giam Đại Bình: Đang thụ án 20 năm tù về tội giết người tại Trại giam Đại Bình trốn khỏi trại giam vào ngày 28/10/2019. Sau 2 ngày, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an đã bắt được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Tuân lợi dụng đi lao động cải tạo đã bỏ trốn khỏi trại giam. Năm 2012, Tuân bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Tuân giết chủ vườn nơi hắn làm thuê khi được chở xuống bắt xe về quê. >>> Xem thêm video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?

Nguyễn Văn Trung giật còng số 8 trốn trước giờ xử án: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú phường La Khê, quận Hà Đông) về hành vi trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Khoảng 9h30 ngày18/6, xe thùng chở Trung và các bị cáo đến sân tòa án quận. Thừa lúc cảnh sát mở một bên khóa còng số 8, Trung giật còng khi vẫn còn khóa bên tay phải rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng hô hoán rồi cùng người dân truy đuổi. Trung chạy vào một quán ăn cách tòa khoảng 30m rồi lấy 2 con dao, đe dọa những người xung quanh rồi tẩu thoát. Nguyễn Văn Trung bị VKSND quận Hà Đông truy tố về các tội Đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 133 và Điều 304 Bộ luật hình sự. Triệu Quân Sự trốn trại rồi bị bắt trong quán game: Ngày 24/8/2012, Triệu Quân Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân. Sau đó Sự dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10. Một tháng sau, phạm nhân Sự bị bắt. Đến chiều 3/6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam lần thứ 2. Việc Triệu Quân Sự bỏ trốn khiến lực lượng chức năng Quảng Nam, Đà Nẵng rất vất vả để truy tìm trên núi Hải Vân cũng như phân bổ lực lượng kiểm tra từng ngõ ngách. Ngày 18/6, Sự bị bắt trong quán net tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Trần Văn Lượng trốn trại, bị bắt lại sau 19 năm: Bị lãnh án tù chung thân về tội "Giết người và sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép", Bảo trốn khỏi trại giam, đến Sóc Trăng thay họ đổi tên, rồi có vợ và hai con, thành lập công ty làm ăn. Sáng 26/4, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Trần Văn Lượng (43 tuổi, thường trú tại phường 3, TP Sóc Trăng) sau 19 năm trốn truy nã. Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trần Văn Tuân trốn trại giam Đại Bình: Đang thụ án 20 năm tù về tội giết người tại Trại giam Đại Bình trốn khỏi trại giam vào ngày 28/10/2019. Sau 2 ngày, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an đã bắt được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Tuân lợi dụng đi lao động cải tạo đã bỏ trốn khỏi trại giam. Năm 2012, Tuân bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Tuân giết chủ vườn nơi hắn làm thuê khi được chở xuống bắt xe về quê. >>> Xem thêm video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?