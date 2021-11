Điểm mặt những “ông trùm” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng. Theo nhà chức trách, "ông trùm" của đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn). "Ông trùm" cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web boc.fan. Trang web trên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò chơi như tiến lên miền Nam, poker, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá, xổ số… Giám đốc công ty truyền thông nổi tiếng và đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng: Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Thành cùng 11 bị can khác trú tại Hà Nội về tội "Tổ chức đánh bạc". Đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây - Trần Tuấn Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ - một công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông. Không chỉ vậy, Trần Tuấn Thành còn được mệnh danh là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing). Đường dây tổ chức đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Ông "trùm" đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ cùng dàn siêu xe: Ngày 28/10, Bộ Công an cho biết đã triệt phá phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do đối tượng Đỗ Ngọc Hà cầm đầu (SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên"), trú tại quận Long Biên cầm đầu. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 ngàn tỷ đồng). Đáng chú ý là dàn siêu xe của các đối tượng trong đường dây đánh bạc có giá đắt đỏ. Ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc 1.500 tỷ đồng: Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là người cầm đầu, nghi phạm điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng. Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền đường dây đánh bạc này. Theo lời khai của Thành, toàn bộ số tiền thu lời được, Thành đầu tư hết vào mua "siêu xe". Với chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp), Thành đã trả được 90% giá trị xe. Ông đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, có cả "nhân viên chăm sóc khách hàng": Tháng 9/2020, Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội) cầm đầu. Trong đường dây, có khoảng 6 đối tượng được Hưng thuê quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website. Trích xuất dữ liệu điện tử trên các trang cá cược trung gian, cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 2/2019, hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức có hơn 3.800 tài khoản tham gia. Theo cảnh sát, tổng số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

