Điểm loạt bảo mẫu vướng vòng lao lý vì bạo hành trẻ gây phẫn nộ

Khởi tố hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. Tại cơ quan công an, ban đầu hai bị can khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành có nhiều điểm bất thường. Hai bị can sau đó thay đổi lời khai, nói Lành đi lùi va vào cháu Đ. làm bé ngã ra nền nhà và An bế trượt làm bé ngã đập đầu. Với lời khai này, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh. Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé Đ. dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong. Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi: Ngày 15/1, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người đối với một bé trai 6 tháng tuổi. Nạn nhân là cháu NĐHA (6 tháng tuổi), con của chị PTNA (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Trước đó, nạn nhân được người nhà gửi cho đối tượng chăm sóc, với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Được 1 tuần, người nhà nhận tin của Linh, báo rằng: cháu bé ngủ từ sáng tới trưa, không chịu bú sữa. Sau đó, cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím. bác sĩ xác định cháu bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Linh thừa nhận có đánh bé HA trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc. 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch: Sáng 18/7/2022, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ngay khi được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch. 2 bảo mẫu bị khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng là Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú Thái Phiên, phường 12, cùng TP Đà Lạt). Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh cháu bé. Nghiêm trọng nhất là vào ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. té ngã. Đến ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, 2 bảo mẫu Hằng và Vy liền gọi điện cho người nhà đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu. Do cháu L. bị chấn thương sọ não, rơi vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Bảo mẫu đánh bé gái 11 tháng tuổi khi đang cho ăn: Vào giữa tháng 3/2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người giúp việc chăm trẻ nhỏ tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) hành hạ một cháu bé khi đang cho bé ăn khiến dư luận phẫn nộ. Cháu bé bị bạo hành là một bé gái 11 tháng tuổi, con của anh T.V.L. (25 tuổi, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Theo anh L., do công việc gia đình khá bận rộn nên vợ chồng anh thuê bảo mẫu H. (24 tuổi, sống tại Quy Nhơn) chăm sóc. Ngày 9/3, vợ chồng anh L. xem lại camera an ninh thì phát hiện con gái ở tầng trên bị bảo mẫu bạo hành trong lúc ăn. Toàn bộ hành vi của bảo mẫu đã bị camera an ninh ghi lại đầy đủ, vợ chồng anh L. đã đối chất với bảo mẫu H. nhưng người này cho rằng "chỉ vỗ nhẹ để bé ăn" mà không nhận lỗi và xin lỗi. Vợ chồng anh L. cho bảo mẫu nghỉ việc. Khi clip được đưa lên mạng, H. liên tục năn nỉ anh L. gỡ clip. Liên quan đến vụ việc, ngày 15/3, Công an phường Trần Quang Diệu đã triệu tập để làm việc với bảo mẫu và gia đình cháu bé. Cô gái nhét giẻ vào miệng bé trai lĩnh án 21 tháng tù: Chiều 10/11/2021, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành (tên gọi khác là Lý, SN 2002, thường trú tại xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình) tội "Hành hạ người khác" do nhét giẻ vào miệng bé trai 11 tháng tuổi. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 1 năm 9 tháng tù giam. Bé trai bị nhét giẻ vào miệng được xác định là H.N.N (11 tháng tuổi), học tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt (trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình). Cháu N. đi học từ tháng 3/2021. Người nhét giẻ vào miệng trẻ là Lê Thị Lành (SN 2002). Lành là em gái của bà Lê Thị Hương Giang (SN 1988), chủ nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt nên thường xuyên giúp chị gái việc trông coi trẻ. Người giúp việc tung hứng, đánh đập dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam : Ngày 27/11/2017, CQĐT Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, SN 1960, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi "Hành hạ người khác". Trước đó trong đoạn clip được chị N.T.P (phường Quang Trung, TP Phủ Lý) đăng tải ghi lại hình ảnh bà Hàn có hành vi đánh đập, tung hứng con gái của chị. Quá bức xúc, gia đình chị P. đã đưa người giúp việc này tới Công an TP Phủ Lý để trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn để điều tra. Tại trụ sở, người phụ nữ khai nhận đã 2 lần đánh con gái chị P. >>> Xem thêm video: TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong (Nguồn: VTV 24):

