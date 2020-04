Điểm danh những trường hợp bị phạt không đeo khẩu trang mùa dịch COVID-19

Người đàn ông không đeo khẩu trang ở chợ bị phạt 200 nghìn đồng: Theo ông Hồ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định xử bị phạt là ông P.X.Đ (nhà ở đường Phương Lưu, phường Vạn Mỹ) vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, cụ thể là ông Đ. không đeo khẩu trang khi đi tại chợ Vạn Mỹ, với mức phạt hành chính 200 nghìn đồng. (Ảnh: Phòng CSCĐ công an Hải Phòng phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn rửa tay cho người dân ở chợ Rế. Nguồn: Zing) 4 người xe máy không đeo khẩu trang bị phạt 200 nghìn đồng/người: Theo báo Pháp luật TP HCM, sáng 30/3, Đội Cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử lý bốn trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Cụ thể, tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, tổ công tác phát hiện anh L.T.T. (34 tuổi), N.T.T. (35 tuổi), C.S.H. (31 tuổi) và T.M.H. (54 tuổi) điều khiển xe máy trên đường nhưng không đeo khẩu trang. Sau đó 4 người trên đã bị công an quan Hàng Trống xử phạt 200 nghìn.người. (Ảnh: Plo) Đà Nẵng phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng: Sáng 30/3, ông Võ Đức Lâm - Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt mỗi trường hợp là 200/người. (Ảnh: Người dân đeo khẩu trang khi tham gia thao thông) Quang Ninh: Phạt một người đàn ông không đeo khẩu trang nơi công cộng: Ngày 30/3, UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt anh Vũ Thường Lạng (SN 1986, thường trú tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) do vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn phường với mức phạt là 200 nghìn đồng. (Ảnh: Anh Vũ Thường Lạng. Nguồn: Nhandan) Thừa Thiên Huế xử 2 trường hợp không đeo khẩu trang: Ngày 30/3, UBND phường Phú Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 200 nghìn/người đối với chị Nguyễn Thị T.H. (trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên một khách sạn tại Huế) và anh Hồ Văn T. (trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, thợ làm nhôm kính). (Ảnh: Nguyễn Văn T. tại cơ quan công an) Trước đó, sáng 29/3, H. và T. cùng tới điểm vui chơi tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Hòa (phía bắc bờ sông Hương) nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch ở nơi công cộng. (Ảnh: Chị Nguyễn Thị T.H. tại cơ quan công an) Hai nam thanh niên bị phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng: Trên báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin ngày 30/3, lãnh đạo UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM đã phân công nhiều tổ công tác gồm cán bộ, công an phường, nhân viên y tế... tổ chức tuần tra, làm nhiệm vụ trên địa bàn. Trong qua trình tuần tra, tổ công tác đã phát hiện anh T.V.M. (32 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang) và anh N.T.L. (30 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định nên đã lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 200 nghìn đồng. (Ảnh: SGGP). Một phụ nữ Hà Nội không đeo khẩu trang bị phạt 200 nghìn đồng: Ngày 27/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.T. (người địa phương) số tiền 200 nghìn đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, chị T. đã không đeo khẩu trang khi ra ngoài khu vực công cộng nơi có nhiều người dân xung quanh. Hành vi của chị T đã gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông) Người phụ nữ bị phạt 200.000 đồng vì… không đeo khẩu trang. (Nguồn: VTC Now)

