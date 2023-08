Đẹp ngỡ ngàng cung đường nghìn tỷ ven biển Quảng Nam

Đường Võ Chí Công là một trong năm tuyến đường trục dọc bắc nam trọng điểm đi qua Quảng Nam, sau quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đông Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh. Tháng 3/2022, tuyến đường này đã kết nối thông suốt toàn tuyến từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai. Đường Võ Chí Công đi qua nhiều địa phương của Quảng Nam gồm Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, nối với Sân bay quốc tế Chu Lai (Núi Thành). Tỉnh Quảng Nam xác định đường Võ Chí Công là tuyến đường phát triển du lịch ven biển kết hợp phát triển đô thị và công nghiệp, có cảnh quan đẹp, là hành lang hạ tầng quan trọng với đa dạng loại hình giao thông. Đây còn là trục đường động lực phía đông Quảng Nam kết nối mở rộng không gian phát triển với TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Dự án chia thành nhiều giai đoạn với tổng mức đầu tư lên đến vài nghìn tỷ đồng. Băng qua những đồi cát và rừng dương, con đường ven biển đi qua địa phận Quảng Nam mang một vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa hiện đại. Đây cũng là cung đường nổi tiếng với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An - Hoiana và Vinpearl Nam Hội An. Những thảm cỏ xanh mướt giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An - Hoiana là một trong những dự án có tính chất “mở lối” trên vùng cát ở Quảng Nam với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Mở cửa hoạt động từ tháng 6/2020, “siêu dự án” Hoiana là một trong những dự án tạo điểm nhấn cho vùng Đông Quảng Nam. Đây cũng là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách với "hoa vàng trên cỏ xanh". Việc hình thành tuyến đường ven biển đã góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư xây dựng dự án, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Đông. Đó cũng chính là lý do cung đường ven biển được mệnh danh là đại lộ tăng trưởng của Quảng Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm những con đường đi bộ xuyên biển độc đáo nhất nhì Việt Nam:

