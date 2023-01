Đến Bình Định chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á

Nằm trên tuyến quốc lộ 19B nối sân bay Phù Cát với TP. Quy Nhơn, quần thể tâm linh Phật pháp Linh Phong (tại Núi Bà, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) tạo ấn tượng mạnh với du khách khi đến Bình Định. Công trình này được khởi công vào năm 2009, chia làm nhiều giai đoạn. Điểm nhấn đặc biệt là Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen, ở độ cao 129m so với mặt nước biển.Nơi đây đang dần trở thành một địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, chiêm ngưỡng khi về miền đất võ. Để chiêm ngưỡng tượng Phật, du khách phải chinh phục hơn 600 bậc thang. Dọc theo đường hành lễ từ phía dưới lên đến bức tượng là 18 vị La-hán được đúc như thật. Con đường chinh phục những bậc thang giống như từng bước vượt qua gian lao, thử thách của cuộc sống và cả trong con đường tu đạo. Đi đến bậc thang cuối cùng cũng là lúc đạt được thành công, là lúc nhìn thấy Phật.Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen, ở lưng chừng núi, trên độ cao 129m so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông, lưng tựa vào ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà. Đây được xem là công trình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi lớn nhất Đông Nam Á thời điểm khánh thành (tháng 11/2017). Ngay dưới chân là Điện Vạn Phật có thiết kế hình tròn độc đáo với vô số tượng Phật nhỏ bên trong, đã mở cửa cho du khách đến dâng hương. Ngồi dưới chân tượng Phật, ngắm nét Phật nghiêm trang in trên nền trời xanh biếc, mang đến cho du khách một cảm giác bình yên khó tả. Những bậc thang dẫn lên đài sen... Du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ từ mọi góc nhìn. Đây cũng là địa điểm "sống ảo" cực chất của nhiều bạn trẻ. Nhìn xuống bên dưới, dòng người tấp nập đến lễ Phật trong những ngày đầu năm. Từ đây nhìn về hướng Đông, biển trời một màu ngút ngàn, cảnh đẹp tuyệt trần giữa vạn cảnh nhân gian. Phóng tầm mắt ra xa, giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp là Cánh đồng điện gió nằm trên Bán đảo Phương Mai, hớp hồn biết bao du khách. Tượng Phật ở vị trí “tựa sơn – vọng hải” phía trước trông ra đầm Thị Nại, và xa xa là biển Đông. Phía sau là núi Bà vững chãi, hùng vĩ và oai nghiêm. Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, du khách ngỡ ngàng chiêm ngưỡng hình tượng Phật được khắc trên vách đá... Bình Định – miền đất võ với nhiều danh lam thắng cảnh, những bãi biển trong xanh, những cù lao, đầm phá rì rào… được nhiều du khách yêu thích và lưu luyến muốn quay trở lại. Và tượng Phật khổng lồ cũng là một công trình mang tính nghệ thuật tâm linh đặc sắc nhất của tỉnh Bình Định, một địa điểm mới trên bản đồ du lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái. >>> Mời độc giả xem thêm video Tượng phật Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới (Nguồn: THĐT)

