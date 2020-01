Đầu độc vợ người tình bằng trà sữa: Đàn bà dã tâm... khủng khiếp thế nào?

Ngày 30/12/2019, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sẽ khai quật tử thi nữ điều dưỡng N.T.H. (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sau khi nghi vấn chị H. tử vong do trúng độc xyanua mà Lại Thị Kiều Trang bỏ vào trà sữa. Các cơ quan chức năng quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trang về tội Giết người. Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là ông P.V.Q. (30 tuổi). Sau đó, Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ là Đ.T.Y. (30 tuổi) - vợ ông Q. Trang lên kế hoạch, mua chất kịch độc và 6 cốc trà sữa để thực hiện hành vi thâm độc. Cô gái bơm chất độc vào các cốc trà sữa và gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi bà Y. đang công tác. Thời điểm trà sữa được chuyển đến (3/12), bà Y. không có tại cơ quan nên 6 ly trà sữa được cất trong tủ lạnh của phòng hành chính. Không may, nữ điều dưỡng N.T.H. uống một cốc trà sữa được bơm chất độc và tử vong sau đó. Nữ giám đốc đâm chết bạn trai trong ôtô: Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 21h ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) và Hà cùng đi với nhau trên một chiếc ô tô. Đến đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, đôi tình nhân to tiếng. Hà bị cáo buộc dùng dao đâm chết người yêu rồi bỏ đi. Nạn nhân V. là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa. Hà là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ ở thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận, Hà cùng anh V. đi ô tô do anh V. điều khiển đến khu vực đường Lê Vãn, TP Thanh Hoá. Lúc này, anh V. đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc cự cãi, Hà đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm hai nhát vào người khi anh V. đang lái xe khiến nạn nhân tử vong. Thiếu nữ 18 tuổi đâm bạn trai tử vong sau phút cự cãi: Khoảng 10h sáng 8/4/2019, Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tìm đến nhà cha ruột Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) Hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Linh cầm bình hơi cay xịt vào người Giang và dùng dao đâm vào lưng, bụng nạn nhân. Giang bỏ chạy khoảng 100 m thì gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Linh khai nhận quá trình chung sống thường xuyên bị Giang đánh đập nên đã có hành động như trên. Vợ giết chồng, phi tang xác ở Bình Dương lãnh án chung thân: Ngày 23/8/2018, TAND Bình Dương đưa Hàng Thị Hồng Diễm (37 tuổi, quê Hậu Giang) ra xét xử về tội Giết người. Diễm đã giết chồng, phân xác phi tang cuối năm ngoái tại thị xã Thuận An. Xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi, bị cáo Diễm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và là lao động chính trong gia đình nên HĐXX quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân. Theo cáo trạng, Diễm và chồng Trần Thanh Tú (37 tuổi) thuê ở trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương để làm công nhân. Đêm 15/12/2017, anh Tú đi nhậu với bạn về phòng trọ thì vợ chồng xảy ra cãi vã, đánh nhau. Trong lúc giằng co, Diễm giật được con dao trong tay chồng rồi chém liên tiếp. Bị thương nhưng anh Tú vẫn đứng dậy tiếp tục ôm vợ vật xuống. Diễm vơ được con dao ở bếp đâm lại khiến nạn nhân gục xuống sàn, tử vong. Sau khi gây án, bị cáo dùng dao phân xác chồng ra làm nhiều phần bỏ vào túi nylon đem vứt ở nhiều nơi gần khu trọ. Trong đó, phần đầu Diễm bỏ vào ba lô vứt ở thùng rác bên đường Thuận Giao 9. Trưa hôm sau, nhân viên gom rác hốt hoảng khi phát hiện đầu nạn nhân. Qua điều tra, cảnh sát bắt giữ Diễm cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Hot girl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì bị mắng lăng nhăng: Tối 12/10/2016, Văn Thị Thiên Ngân (17 tuổi) và anh Trần (23 tuổi) hẹn gặp tại con hẻm đường An Dương Vương, TP Đà Lạt, để giải quyết mâu thuẫn. Sau một lúc to tiếng, thiếu nữ bất ngờ rút dao đâm vào ngực bạn trai. Thấy Trần gục xuống, Ngân vứt lại dao rồi bỏ đi Tại cơ quan điều tra, Ngân khai mới quen anh Trần được hai tháng. Trần bị hỏng điện thoại sau đó đưa điện thoại cho Ngân bảo người sửa. Khi nhận được điện thoại thì Trần phát hiện có nhiều tin nhắn "nhạy cảm" của Ngân với người con trai khác nên mắng cô "bắt cá hai tay". Họ cãi vã khá gay gắt. Sáng 12/10/2016, cả hai tranh cãi nhau qua điện thoại nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra án mạng. Cô gái đâm thấu ngực người yêu rồi “bình thản” chờ Công an đến: Tối 14/11/2016, anh Đỗ Việt Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) tìm đến nơi ở của Lê Hà Vi (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chơi và ngủ lại qua đêm tại đây. Đêm đó, Vi bỏ mặc người yêu một mình để sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ. Chiều hôm sau, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Vi nhảy bổ lên giường, dùng con đâm một nhát vào ngực phải Việt Anh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó rồi ngồi chờ Công an đến giải quyết. Bóp cổ bạn trai đến chết vì đòi “yêu” lần 2: Khoảng 21h ngày 6/2/2017, Nguyễn Thị Thực (35 tuổi, trú tại khu 1, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao) cùng anh Hà đến nghĩa trang khu 1, xã Tứ Xã, quan hệ tình cảm với nhau rồi đi ngủ. Sau khi thức dậy, anh Hà tiếp tục yêu cầu Thực cho quan hệ thêm lần nữa nhưng Thực không đồng ý nên Hà đã dùng tay bóp cổ Thực. Tức giận, Thực xông lên bóp cổ anh Hà cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn.

