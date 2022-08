Dấu ấn trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an Hải Dương

Sau khi nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương từ tháng 2/2022, Thượng tá Bùi Quang Bình đã có nhiều dấu ấn trong phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, việc thành lập 32 tổ công tác 151 là một trong những dấu ấn đậm nét, được coi là cú đấm thép tấn công tội phạm. Tổ công tác 151 gồm 5 lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính, là lực lượng mạnh, tinh nhuệ, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện hiện đại, được sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát công khai khép kín địa bàn toàn tỉnh, chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hàng ngày, Tổ 151 bắt đầu làm nhiệm vụ từ 20h hôm trước cho đến 1h sáng hôm sau, tập trung vào các hành vi: Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép các chất ma túy, hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...tụ tập đua xe mô tô, lạng lách, đánh võng... Sau hơn 1 tháng triển khai, các Tổ công tác 151 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bắt giữ "nữ quái" trộm cắp tài sản. 22h tối ngày 16/8, khi tuần tra tại khu vực Chợ Giống, Tổ công tác 151 Công an huyện Kim Thành phát hiện 1 đối tượng nữ đi xe điện có nhiều biểu hiện nghi vấn giống đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại chợ Giống vào ngày 11/8. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Ánh (SN 1986, cư trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khai nhận, 19h ngày 11/8/2022, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng kinh doanh trong chợ Giống, Ánh đã lấy trộm 1 túi màu đen bên trong có khoảng 8 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động. Đêm 16/8, khi đang đi tìm mục tiêu trộm cắp mới quanh khu vực chợ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Xử lý nhóm đối tượng lạng lách, đánh võng: Khoảng 20h20 ngày 13/8, khi tổ Công tác 151 Công an huyện Thanh Hà đang tuần tra trên tuyến đường tỉnh 390 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe không gắn biển số chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường gây nguy hiểm, lo lắng cho người tham gia giao thông. Tổ công tác đã lập tức tiến hành dừng, kiểm tra các phương tiện vi phạm, xác định 6 đối tượng vi phạm về hành vi điều khiển xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và điều khiển loại phương tiện không đúng độ tuổi. Tổ Công tác 151 Công an huyện Thanh Hà lập hồ sơ xử lý theo quy định. Bắt giữ đối tượng cất giấu ma túy: Khoảng 23h30 ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 151 Công an huyên Thanh Hà phát hiện một nam thanh niên đi bộ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, thấy nam thanh niên đang cầm trên tay 1 gói nilon, bên trong có chứa 3 viên nén mầu hồng và chất rắn mầu trắng. Đối tượng khai nhận tên Phạm Bảo Văn (sinh năm 2003, trú tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà), chất đựng trong gói nilon màu trắng là ma tuý đá và ketamin, đối tượng mang theo để bán kiếm lời. Kịp thời ngăn cản người phụ nữ định tự tử. Khoảng 20h30 ngày 13/8, Tổ công tác 151 số 2 của Công an tỉnh Hải Dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 37, hướng Nam Sách đi Chí Linh. Khi đi đến giữa cầu Bình, Tổ công tác phát hiện một phụ nữ đang mang bầu có ý định nhảy cầu tự tử. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận, lựa lời trò chuyện, khuyên nhủ, đồng thời giữ chặt người phụ nữ, đưa vào khu vực an toàn. Người phụ nữ tên P, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, đang mang thai tháng thứ 6. Nguyên nhân khiến chị P nảy sinh ý định tự tử là do áp lực dồn nén trong cuộc sống, dẫn đến hành vi tiêu cực. Tổ công tác 151 bắt giữ hai đối tượng trộm chó. Khoảng 21h15 ngày 8/8, tại chân cầu Phú Lương cũ thuộc địa phận phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Tổ công tác 151 Công an TP Hải Dương phát hiện 2 thanh niên đi trên xe mô tô BKS 34N1- 04452 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện trên xe có bộ dụng cụ trộm chó và 1 con chó đựng trong bao dứa chở theo xe. Hai đối tượng Phạm Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại khu 3, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và Tăng Văn Luân (sinh năm 1991, trú tại Gia Xuyên, TP Hải Dương) thừa nhận, con chó vừa trộm được; các dụng cụ trên mang theo để trộm chó. Tổ công tác 151 Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện 5 đối tượng sử dụng ma túy. Khoảng 23h00 ngày 30/7, tuần tra đường xã Tân Trường, Tổ công tác 151 Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại một bãi đất trống ven đường. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thía (SN 1992), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1989), Phạm Văn Dân (SN 1992), Nguyễn Đăng Kiềm (SN 1995) và Trần Công Thành (SN 1989), đều trú tại huyện Cẩm Giàng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao các đối tượng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy xử lý theo quy định. Mang ma túy đi trộm cắp tài sản, gặp tổ 151. Tối ngày 17/7, Tổ công tác 151 số 1 của Công an huyện Gia Lộc phát hiện trên đường liên xã từ thị trấn Gia Lộc đến xã Gia Tân có một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 34K1.00286, đầu không đội mũ bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thanh niên bỏ chạy khi thấy tổ công tác. Kiểm tra phát hiện 2 gói giấy thiếc đối tượng khai heroin cất giấu để sử dụng. Đối tượng Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) cũng khai mang dao, kìm cộng lực để cắt sắt để cắt rào sắt, lưới sắt đột nhập vào nhà dân nhằm trộm cắp tài sản. Theo Công an tỉnh Hải Dương, từ ngày 16/7 đến nay, Tổ công tác 151 trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện gần hàng chục vụ án, bắt hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm về ANTT, kiểm tra và nhắc nhở hơn 700 trường hợp có biểu hiện vi phạm khác, không xử phạt. Sự ra đời của các Tổ công tác 151 mang sứ mệnh là “cú đấm thép” đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, được người dân kỳ vọng sẽ đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân. Từ 1/3/2022, Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Thượng tá Bùi Quang Bình tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2002 và có 14 năm làm việc tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh (PA04), 4 năm làm Trưởng Công an huyện Đầm Hà. Ngày 12/7, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, báo cáo khái quát kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tình hình tội phạm có những diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp, ngày càng mang tính phi truyền thống như tội phạm liên quan tín dụng đen; tội phạm ma túy sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán; tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi hơn… Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 246 vụ, giảm 15,7% so với cùng kỳ, giảm 31% so với năm 2019 khi chưa xảy ra dịch covid-19. Trên địa bàn toàn tỉnh giảm được 49 vụ án. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt đồng bộ với cách làm mới, biện pháp mới theo phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy” đã đánh đúng, trúng nhiều đường dây, đối tượng cộm cán, hoạt động liên tỉnh, triệt xóa thành công các tụ điểm phức tạp… Tổ công tác 151 Hải Dương ra quân. Nguồn video Vietnamnet.

