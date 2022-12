Đánh bạn vì nhìn đểu, mâu thuẫn trên Facebook... ngán ngẩm bạo lực học đường 2022

Nữ sinh lớp 7 ở Ninh Thuận bị đánh nhập viện: Chiều 17/12, em T. bị một thiếu nữ chặn đánh tại khu vực bờ tràn sông Lu thuộc thị trấn Phước Dân. Trong clip, em T bị chặn giữa đường bởi một thiếu nữ, xung quanh là nhiều nữ sinh khác. Thiếu nữ này nắm tóc đánh liên tiếp vào mặt T. Nữ sinh lớp 7 chỉ biết ôm mặt khóc, ngã xuống đường và xin tha, nhưng vẫn bị thiếu nữ kia nắm tóc đánh liên tục vào mặt. Sau khi bị đánh, T có dấu hiệu đau đầu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu. Công an huyện Ninh Phước xác định có 2 nữ sinh bị đánh phải nhập viện, gồm: em Đ.N.G.T (học sinh lớp 7) và em H.T.K.T (học sinh lớp 6, cùng học ở Trường THCS Trương Định). Nguyên nhân do Đ.T.T (15 tuổi, ở thị trấn Phước Dân) có mâu thuẫn với người tên Na, bạn của Đ.N.G.T và H.T.K.T. Đ.T.T tuyên bố ai chơi với Na thì bị “ăn đòn”. Sau đó, Đ.T.T cùng với 3 thiếu nữ khác đi tìm Đ.N.G.T và H.T.K.T để đánh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đánh dã man, nhấn xuống bùn: Ngày 15/11, em L. N. D. (SN 2008), học sinh lớp 9A và em L. T. P. (SN 2009), học sinh lớp 8A, trường THCS Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đến trường để tập văn nghệ. Gặp nhau ở cầu thang của trường, D. nói với P. "khóa dưới mà không biết chào hỏi các chị khóa trên à" nên giữa 2 nữ sinh xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 16h00 cùng ngày, D. gọi P. ra khu vực cổng trường THCS xã Phùng Giáo để nói chuyện. Sau đó, D. dùng 1 chiếc mũ bảo hiểm đánh 2 phát vào vùng đầu P., dùng tay giật tóc và đấm vào người. Trong lúc giằng co cả 2 rơi xuống ruộng bùn, D. tiếp tục dùng tay, chân đánh P. Khi P. từ ruộng đi lên khu vực phía trước cổng trường THCS xã Phùng Giáo thì D. tiếp tục dùng tay tát 1 cái vào mặt khiến P. bị thương với nhiều vết bầm tím vùng gò má, rách da trong khoang miệng. Nữ sinh lớp 10 ở Vũng Tàu bị đánh hội đồng, kéo lê trên đường: Ngày 24/10, một clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp và kéo lê trên đường. Theo clip, 3 nam, 5 nữ vây xung quanh nữ sinh này, sau đó 2 người nữ lao vào đánh. Trong đó, một người dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu. Một người đàn ông đi qua thấy vụ việc nên chạy tới can ngăn, tuy nhiên nữ sinh trên vẫn bị đánh. Được biết, nạn nhân là P.N.P.U. (SN 2007, học sinh lớp 10 trường Việt Mỹ Vũng Tàu - VASCHOOLS). Theo gia đình, ngày 16/10, sau khi U. chơi thể thao xong đi về thì sự việc xảy ra. U. được gia đình đưa tới bệnh viện rồi trình báo công an. Nguyên nhân là do mâu thuẫn qua lại trên mạng xã hội giữa U. và một nữ sinh trường khác. Sau khi bị đánh, tâm lý em U. khá hoảng sợ và phải nghỉ học ở nhà 1 tuần để điều trị. Nam sinh lớp 11 bị bạn đánh tử vong ở Long An: Theo bản tường trình của Chủ tịch Hội đồng Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành – Phạm Thanh Hải, chiều 17/10, nhà trường nhận được thông tin từ một giáo viên là có học sinh bị đánh chấn thương được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Sau đó đại diện Ban giám hiệu nhà trường gọi điện thoại cho giáo viên thì được biết học sinh NBK, học lớp 11A1 bị một nhóm người ở bên ngoài đánh do mâu thuẫn với một học sinh lớp 10A1. Sau khi bị bạn cùng trường đánh, em N.B.K. được đưa đi bệnh viện Long An cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi. Em NBK là học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, Long An) đã tử vong vào trưa 18/10 tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh. Ngày 20/10, TP Tân An đã bắt tạm giam 7 bị can (từ 14 - 18 tuổi) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nam sinh lớp 11 đâm bạn lớp 12 tử vong ở Hà Tĩnh: Ngày 11/10, do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc chống đỡ màn đánh hội đồng của đàn anh lớp 12, nam sinh lớp 11 đã dùng dao mang sẵn đâm một nhát khiến 1 nam sinh lớp 12 tử vong. Gây án xong, đối tượng được gia đình vận động đến cơ quan Công an đầu thú. Bước đầu, xác định: Nguyễn Tiến Thuận (SN 2005) trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là học sinh lớp 12G, trường THPT Lý Chính Thắng, huyện Hương Sơn có mâu thuẫn từ trước với Phan Quang Minh (SN 2006) - học sinh lớp 11G cùng trường với Thuận. Không mua nước uống dùm bạn, 1 nữ sinh lớp 8 bị đánh toác đầu: Ngày 17/9, Công an xã Lộc Thủy phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) làm việc với phụ huynh và các nữ sinh đánh nhau. L.A đã dùng tay, gậy đánh tới tấp vào người và đầu em H.L, bạn học cùng lớp. Trong khi L.A đánh H.L thì có một số bạn nữ khác đi tìm dùi, gậy gần đó đưa cho L.A. Ngoài ra, một nữ sinh khác cũng xông vào giật tóc H.L. khiến em này bị chảy nhiều máu ở vùng đầu. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do H.L. không mua nước uống dùm L.A. nên xảy ra mâu thuẫn. Nữ sinh lớp 6 bất ngờ bị bắt quỳ, hành hung dã man: Ngày 20/8, Công an phường Biên Giang (quận Hà Đông, TP Hà Nội) xác minh, làm rõ vụ nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỳ gối rồi đánh liên tiếp. Theo đại diện Phòng GD&ĐTquận Hà Đông, những học sinh tham gia đánh nữ sinh trong clip đang lan truyền trên mạng là học sinh lớp 7, 8 của trường THCS Biên Giang. Qua tìm hiểu, học sinh bị đánh là em N.T.A.T., học sinh lớp 6A3. Hai nữ sinh tham gia đánh em T. là N.B.N. (lớp 7A4) và C.P.A. (lớp 8D). Trong đó, em N. có bố mẹ đã ly hôn và em ở với ông bà ngoại. Nguyên nhân của vụ hành hung là do mâu thuẫn từ khi còn học tiểu học. Trong khi nữ sinh bị hành hung, một số học sinh đã dùng điện thoại ghi lại và tung lên mạng. Nữ sinh lớp 8 bị đưa vào nhà vệ sinh đánh và lột đồ quay clip: Vụ việc xảy ra vào chiều 27/6, tại khu vực nhà vệ sinh một bể bơi ở Khu đô thị Lò Gạch, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Do mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm nữ sinh bậc THCS đưa vào nhà vệ sinh hành hung, dùng tay chân và dép tấn công. Vụ việc có người quay clip đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. >>> Xem thêm video: TP HCM: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Nguồn: VTV 24.

