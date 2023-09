Đà Nẵng: Toàn cảnh giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn dịp lễ 2/9

Sáng 2/9, 450 vận động viên đến từ 23 đội thuyền nam và nữ thuộc các quận huyện của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tham gia Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh cup VTV8 năm 2023. Ở nội dung dành cho nam, có 280 vận động viên tham gia đến từ 14 thuyền đua. Ở nội dung dành cho nữ, có 170 vận động viên đến từ 9 thuyền đua. Theo quy định, ở nội dung đua dành cho nam, một lượt thi đấu gồm 14 đội, đua 5 vòng tương đương 7,5km. Ở nội dung đua dành cho nữ, một lượt thi đấu gồm 9 đội, đua 3 vòng tương đương 4,5km. Đông đảo người dân và du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông Hàn để cổ vũ cho các đội đua. Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh cup VTV8 năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lần đầu tiên trở lại kể từ năm 2017, giải được ban tổ chức mở rộng quy mô và nâng giá trị giải thưởng. Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội thuyền đua nam, hai đội thuyền đua nữ tham dự giải. Lễ khai mạc giải diễn ra sáng nay (2/9) tại phía nam bờ đông cầu sông Hàn. Giải đua thuyền Đà Nẵng trở lại sau nhiều năm tạm dừng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Biểu diễn thuyền buồm trên sông Hàn trước giờ khai mạc. Ngay từ sáng sớm, các đội đã khẩn trương chuẩn bị cho giải đua. So với các năm trước, giải lần này có điểm mới là các đội sử dụng thuyền đua truyền thống, be gỗ me nhôm. Không khí hào hứng trước giờ khai mạc giải. Cuộc đua bắt đầu, người dân và du khách chăm chú dõi theo và hò reo cổ vũ cho các đoàn thuyền đang lướt trên dòng sông. Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, người dân và du khách trong dịp lễ này.

