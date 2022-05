Đã bắt được hung thủ giết người tại quán ăn đêm ở Bắc Giang

Liên quan tới vụ giết người tại quán ăn đêm ở Bắc Giang, chiều 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ được hung thủ gây án Tạ Đăng Cường (28 tuổi, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho hay một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Cường và xe máy của nghi phạm tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đang đấu tranh, lấy lời khai của Cường để làm rõ vụ án xảy ra vào tối 8/5. Trước đó, khoảng 22h ngày 8/5, tại quán ăn đêm của chị Ngô Thị Hà (SN 1980, ở thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn ở 2 bàn khác nhau. Cụ thể: Nhóm 1 gồm: Tạ Đăng Cường (SN 1994, trú huyện Gia Bình, Bắc Ninh); Vi Văn Nam (SN 1993) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1996 cùng trú tại thôn Bãi Ô, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam). Nhóm 2 gồm: Vũ Văn Hoàn (SN 1993); Phạm Đăng Thịnh (SN 1994; Nguyễn Thế Hải (SN 1993); Hoàng Văn Trường (SN 1989 cùng trú tại thôn Quỷnh Sành, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) và Quàng Thị Điền (SN 1988, trú tại bản Phát, xã Chiềng Nung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Quá trình xảy ra đánh nhau, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh Hoàn làm anh Hoàn bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đến khoảng 00h50 ngày 9/5 thì tử vong. Hiện, vụ giết người tại quán ăn đêm ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Bắt được nghi phạm giết người sau 48 giờ gây án. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

