Cựu Bí thư Lào Cai được cho, tặng 7 lô đất… Lỗ hổng kê khai tài sản?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999. Cùng tội danh trên, hai bị can bị khởi tố, bắt giam là ông Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Ngô Đức Hoàng- chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bị can trên bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23/6/2022, liên quan vụ án Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan tố tụng yêu cầu xác minh tài sản một số cán bộ ở Lào Cai. Kết quả xác minh cho thấy, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng liên quan đến 2 thửa đất. (Ảnh: Tiền Phong) Cơ quan chức năng bước đầu xác định, ông Nguyễn Văn Vịnh nhận tặng cho từ ông N.V.T 3 thửa đất ở đô thị ở bờ kè bờ hữu sông Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai, các thửa đất có diện tích lần lượt gồm: 117,7 m2; 118,5 m2 và 127 m2. Vào ngày 7/5/2020, ông Nguyễn Văn Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nêu trên cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai và bà N.Q.T ở TP Hà Nội. Thửa đất thứ tư, diện tích 608,7 m2 (loại đất ở đô thị), toạ lạc tại tiểu khu đô thị số 01, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Lô đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của Công ty CP Tập đoàn Nam Tiến. Ngày 12/7/2022, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã tặng quyền sử dụng thửa đất này cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai. (Ảnh: Tiền Phong) Theo nguồn tin, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã nhận chuyển nhượng 2 thửa đất ở phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai (có diện tích 240 m2/thửa) của Công ty đầu tư xây dựng các công trình. Sau đó, trong ngày 2/6/2015, ông Vịnh đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất nêu trên cho ông L.V.S, ở TP Lào Cai. Thửa đất thứ 7 có diện tích 100 m2 ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Thửa đất này được cấp theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 9/6/1993 của UBND tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống) Dư luận cho rằng: cơ quan chức năng sẽ làm rõ cựu cán bộ, công chức đang đứng tên nhiều nhà đất như vậy có nguồn gốc như thế nào, tài sản này có phải là thu nhập hợp pháp theo quy định của pháp luật hay không. Nguồn gốc những tài sản này có phải từ giao dịch tặng cho tài sản từ các tổ chức cá nhân khác như những thông tin dư luận hiện nay hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời làm rõ có hay không lỗ hổng trong kê khai tài sản để xử lý theo quy định. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống) Liên quan vụ án Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, năm 2009, Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trên diện tích 3,77 ha. Sau đó, Công ty Lilama dựa vào văn bản không đúng thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai để tận thu quặng apatit công khai. Quá trình điều tra xác định, các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, giá trị hơn 610 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, ngày 11/4/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký Văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho Công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3,77 ha; giao Công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. Trong quá trình cải tạo mặt bằng, nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit Việt Nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định. Căn cứ văn bản 839 trên của UBND tỉnh Lào Cai, Công ty Apatit Việt Nam và Công ty Lilama đã "bắt tay" nhau ký hợp đồng kinh tế. Nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha. Đến ngày 2/8/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục Văn bản 2160 với nội dung "Đồng ý chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích đất 3,77 ha tại khai trường 18 xã Đồng Tuyển cho Công ty Lilama để lập dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu còn khoáng sản, Công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành". Khi được UBND tỉnh Lào Cai cùng một số sở, ngành “tạo điều kiện”, Công ty Lilama khai thác apatit trái phép, vi phạm Điều 65 và Điều 67 của Luật Khoáng sản năm 2010. Chỉ trong 2 năm, số quặng apatit mà Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỷ đồng; Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN) >>> Mời độc giả xem thêm video Xác Minh Tài Sản Cựu Bí Thư Tỉnh Lào Cai: Liên Quan Đến 7 Lô Đất Ở Vị Trí Đắc Địa. Nguồn: Sức khỏe và Đời sống

