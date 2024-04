Cưới doanh nhân hơn 15 tuổi, Kim So Hee rút khỏi ngành giải trí

Ngày 26/4, tờ YTN đưa tin thành viên nhóm nhạc ALICE (trước đây là ELRIS) Kim So Hee kết hôn với một doanh nhân hơn cô 15 tuổi trong năm nay. Cả hai dự định đăng ký kết hôn vào tháng tới sau khi hẹn hò được một năm. Một buổi lễ nhỏ sẽ sớm được hai người tổ chức và họ chỉ mời bạn bè thân thiết. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin sau khi kết hôn, Kim So Hee quyết định rút khỏi ngành giải trí. Hợp đồng độc quyền của cô với công ty giải trí IOK Company kết thúc vào tháng tới. Kim So Hee đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Đại diện IOK Company xác nhận thông tin trên. Công ty cho biết: "Đúng là Kim So Hee đang có ý định kết hôn với bạn trai. Cô ấy sẽ giải nghệ nên hợp đồng độc quyền giữa chúng tôi hết hạn vào tháng sau". Thông qua trang cá nhân, Kim So Hee viết thư tay gửi người hâm mộ. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên tâm sự: "Tôi đã gặp một người cho tôi sức mạnh to lớn. Giờ đây chúng tôi trở nên quý giá với nhau đến mức tôi hứa cưới anh ấy. Tôi đang cố gắng sống cuộc sống thứ hai của tôi với tư cách là Kim So Hee chứ không phải So Hee của nhóm nhạc Alice nữa”. Nữ diễn viên bày tỏ lời xin lỗi tới người hâm mộ. So Hee cho biết: "Tôi rất vui khi được chia sẻ tin tức này nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với các Bliss (fanclub chính thức của Alice), bạn bè và người quen. Mọi người chắc hẳn đã rất ngạc nhiên vì tin tức được đưa ra quá đột ngột. Tôi sẽ sống hạnh phúc để mọi người không phải lo lắng nhiều hơn". So Hee cũng úp mở việc rời khỏi ngành giải trí khi cho biết: "Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi nhiều tình cảm khi tôi hoạt động trong làng giải trí. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó và sống với lòng biết ơn đến hết cuộc đời. Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm đó với người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè, những người ở bên cạnh tôi cả lúc vui lẫn lúc khó khăn. Tôi sẽ sống hạnh phúc”. Kim So Hee sinh năm 1999, từng tham gia chương trình K-pop Star 6: The Last Chance. Cô ra mắt với tư cách thành viên của ELRIS vào năm 2017. Nhóm được đổi tên thành ALICE vào tháng 4/2022 và phát hành các album như Dance On, Show Down. Tháng 2/2022, Kim So Hee tham gia bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của TVING, Duty After School dựa trên webtoon cùng tên. Kim So Hee nổi tiếng với thân hình chữ S gợi cảm và quyến rũ. Do đó, các fancam của cô thường có lượt xem cao hơn cả những video chung của cả nhóm ALICE.

