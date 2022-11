Cuộc gọi của gã trai trẻ hé lộ vụ án mạng trên đồi vắng

Sự việc bắt đầu từ sáng 1/5/2012, Bùi Văn Quân (SN 1987, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến nhà Nguyễn Thị Thu T. (SN 1988, trú xã Tân Dương). Quân vốn là người yêu của T. Hai người trước đây quen nhau khi học đại học. Mối tình của hai người đồng hương nhanh chóng trở nên bền chặt. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Gần đây, khi Quân và T. đều có công việc ổn định tại Hải Phòng, hai bên gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện "trăm năm" cho họ. Phía nhà Quân cũng đã đến đặt "cơi trầu" thưa chuyện. Về cơ bản, có thể coi Quân là con cái trong nhà. Sớm 1/5, Quân đi xe máy đến xin phép bà X. đưa T. đi chơi. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Vậy mà, sau khi họ đi khỏi nhà, chiều hôm ấy T. không quay trở về. Đến tối, do sốt ruột nên gia đình bà X. tìm mọi cách liên lạc, nhưng điện thoại của T. đã ngắt, điện thoại của Quân cũng chẳng ai nghe. Đi hỏi khắp nơi không ai biết T. và Quân đang ở chỗ nào. Đến sáng 3/5/2012, bà X. bất ngờ nhận được điện thoại của "con rể" tương lai. Ban đầu bà X. mừng rỡ vì sau 2 ngày bặt tin giờ mới có liên lạc. Thế nhưng, phía đầu dây bên kia, những điều Quân nói ra khiến bà X. không thể trụ vững, cả bầu trời như tối đen trước mắt người phụ nữ ấy. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Với giọng đứt quãng, Quân cho biết đã sát hại T. và vứt xác trên đồi Thiên Văn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Những thông tin này lập tức được báo cho Công an Hải Phòng. Theo chỉ dẫn của Quân, cơ quan chức năng và người nhà đã tìm thấy xác T. tại đồi Thiên Văn. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Qua khám nghiệm, Công an Hải Phòng xác định T. bị sát hại bởi vật sắc, nhọn. Tử vong do mất máu cấp. Quân bị Công an Hải Phòng bắt giữ ngay sau đó. Từ đây, một tội ác kinh hoàng dần được phơi bày. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Quân khai nhận, vào sáng 1/5 anh ta đến nhà T. với lý do muốn đi khám dạ dày và cần T. đi cùng. Sau khi ra khỏi nhà, Quân chở T. lên đồi Thiên Văn. Đây là khu đồi vắng, trước đó, cả Quân và T. đã nhiều lần tới đây. Hai người nói chuyện được một lúc thì nảy sinh mâu thuẫn. Quân cho rằng T. đã có người khác nên muốn bỏ mình. T. giải thích thế nào Quân cũng không nghe. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Đỉnh điểm là việc Quân lấy ra một vỉ thuốc ngủ đòi uống để tự tử nếu T. không nghe lời. Thấy người yêu "trẻ con", chỉ vì chuyện nghi ngờ không căn cứ mà làm thành việc lớn nên T. ra sức khuyên nhủ. Được một lát thì Quân cũng nguôi ngoai, bỏ ý định uống thuốc ngủ tự vẫn. Tuy vậy, hai người chỉ nói chuyện thêm được một lúc thì Quân lại "khăng khăng" nghi ngờ, cho rằng T. chắc chắn yêu người khác, muốn bỏ Quân. Quân đứng dậy, mở cốp xe máy rồi lấy con dao mang sẵn theo, lao vào đâm T. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Bị người yêu đâm bất ngờ, nhưng T. vẫn cố gắng ôm lấy Quân, giữ tay lại. Trong lúc vùng vẫy, cả hai ngã xuống sườn dốc. Quân không dừng lại mà cầm dao truy sát T. Chỉ đến khi thấy người yêu đã chết trên vũng máu, gã đàn ông ghen tuông ấy mới dừng tay. Quân bỏ nạn nhân nằm lại sườn đồi rồi lấy xe máy quay về. Gã thuê một phòng tại nhà nghỉ ở huyện An Dương, lấy 5 vì thuốc ngủ ra uống hết và dùng dao cắt tay với ý định tự tử để cùng được xuống "suối vàng" với người yêu. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Đến ngày 2/5, Quân tỉnh lại, thấy mình chưa chết, gã quyết tâm làm lại. Quân đi mua thuốc diệt chuột để uống, nhưng không mua được nên tìm đến một nhà nghỉ khác thuê phòng. Ở đây, Quân đã tuyệt thực. Tới sáng 3/5 thấy ý định tự tử bất thành, Quân đã gọi điện cho người nhà đến đưa đi cấp cứu, đồng thời gọi cho gia đình T. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Người nhà cho biết, Quân đã có sự chuẩn bị trước. Ngày 30/4, Quân gọi điện nhờ bạn ở công ty lấy hộ lương rồi đưa cho gia đình. Quân còn nhắn tin cho em trai dặn phải chăm sóc mẹ chu đáo… Chỉ vì một cơn ghen vô cớ, Quân không chỉ tước đi mạng sống của một cô gái trẻ với tương lai xán lạn mà còn tự đẩy mình vào con đường tù tội, chẳng có ngày về. Với hành vi giết người man rợ của mình, Quân bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt mức án tù chung thân. (Ảnh: An Ninh Hải Phòng) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ANTV.

