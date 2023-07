Cử nhân thất nghiệp đi cướp ngân hàng và cái kết đắng lòng

Ngày 1/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên lưu động xét xử Lê Phú Cao (32 tuổi, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "cướp tài sản". Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng giữa trung tâm Đà Nẵng vào tháng 4/2023. Tại tòa, Cao khai muốn chứng minh năng lực tài chính số tiền 22.000 USD để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand nên vào ngày 18/4 anh ta lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Sau khi thăm dò một số nơi, bị cáo thấy Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ở số 1 Đống Đa, quận Hải Châu, ít người đến giao dịch, nhân viên chủ yếu là nữ nên đã chọn để gây án. Sáng ngày 20/4, Cao chuẩn bị một khẩu súng nhựa màu đen, một roi điện màu đen, một con dao, một túi vải màu xanh tím than, một đôi dép nhựa màu nâu, một biển kiểm soát xe máy mang biển số 43F1 - 428.53 làm bằng giấy A4. Đến 10h30 cùng ngày, Cao bỏ tất cả các công cụ đã chuẩn bị vào túi xách rồi bỏ trong cốp xe máy Yamaha Grande màu xám. Cao chạy xe từ phòng trọ đến vòng xuyến đường 3/2 - Đống Đa - Trần Phú (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) thì dừng lại, lấy biển số giả đã chuẩn bị sẵn, dán đè lên biển số xe máy thật, rồi điều khiển xe đến để gần trụ ATM trước ngân hàng. 11h15 trưa cùng ngày, thấy phía trước ngân hàng vắng người, Cao đi vào bên trong rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh bên ngoài phát hiện. Lúc này trong ngân hàng có 6 người đang làm việc, Cao cầm súng nhựa, bấm nút bật roi điện và hô "cướp đây" và đi vào phía sau quầy giao dịch thì gặp nhân viên bảo vệ từ nhà vệ sinh đi ra, Cao ép người này vào tường và uy hiếp yêu cầu tất cả nhân viên phải quay mặt vào tường. Cao đến quầy kế toán và đưa 1 túi bằng vải màu xanh tím than cho 1 nữ nhân viên, yêu cầu lấy tiền bỏ vào trong túi. Sau khi lấy được số tiền 660 triệu đồng, Cao bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Để tránh sự truy tìm của cảnh sát, Cao điều khiển xe đi qua bãi đất trống ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) vứt súng nhựa, roi điện, tháo biển số giả, cởi bỏ khẩu trang, áo khoác, quần jean dài, đôi dép nhựa rồi điều khiển xe đến siêu thị Vincom Đà Nẵng xuống tầng hầm gửi xe và đón taxi đến sân bay Đà Nẵng. Cao đến sảnh sân bay nhưng không vào bên trong mà tiếp tục đón xe grap ô tô về lại phòng trọ. Tại đây, Cao lấy 70 triệu đồng ra tiêu xài, số còn lại cất giấu trên trần phòng trọ. Đến 15h cùng ngày, Cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến 1 ngân hàng trên đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu) nộp số tiền 60,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị L. (trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Đến 21h ngày 21/4, Lê Phú Cao bị cảnh sát bắt giữ khi vừa trở về phòng trọ. "Tối hôm đó, cha mẹ nhận được điện thoại của công an thì ngỡ ngàng. Mọi người không thể nghĩ anh Cao lại hành động như vậy", em trai Cao cho biết. Khi biết cha mẹ không tới dự phiên tòa vì quá đau buồn, Cao bật khóc "Bị cáo có cha mẹ đã lớn tuổi, điều lo lắng nhất là khi trở về với gia đình không còn được gặp mặt cha mẹ nữa". Cao cũng nhắn vợ chăm sóc con, mong khi chấp hành xong bản án 20 năm tù sẽ cho mình nơi để trở về, làm lại cuộc đời. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Bắt 2 nghi phạm:

Ngày 1/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên lưu động xét xử Lê Phú Cao (32 tuổi, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "cướp tài sản". Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng giữa trung tâm Đà Nẵng vào tháng 4/2023. Tại tòa, Cao khai muốn chứng minh năng lực tài chính số tiền 22.000 USD để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand nên vào ngày 18/4 anh ta lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Sau khi thăm dò một số nơi, bị cáo thấy Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ở số 1 Đống Đa, quận Hải Châu, ít người đến giao dịch, nhân viên chủ yếu là nữ nên đã chọn để gây án. Sáng ngày 20/4, Cao chuẩn bị một khẩu súng nhựa màu đen, một roi điện màu đen, một con dao, một túi vải màu xanh tím than, một đôi dép nhựa màu nâu, một biển kiểm soát xe máy mang biển số 43F1 - 428.53 làm bằng giấy A4. Đến 10h30 cùng ngày, Cao bỏ tất cả các công cụ đã chuẩn bị vào túi xách rồi bỏ trong cốp xe máy Yamaha Grande màu xám. Cao chạy xe từ phòng trọ đến vòng xuyến đường 3/2 - Đống Đa - Trần Phú (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) thì dừng lại, lấy biển số giả đã chuẩn bị sẵn, dán đè lên biển số xe máy thật, rồi điều khiển xe đến để gần trụ ATM trước ngân hàng. 11h15 trưa cùng ngày, thấy phía trước ngân hàng vắng người, Cao đi vào bên trong rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh bên ngoài phát hiện. Lúc này trong ngân hàng có 6 người đang làm việc, Cao cầm súng nhựa, bấm nút bật roi điện và hô "cướp đây" và đi vào phía sau quầy giao dịch thì gặp nhân viên bảo vệ từ nhà vệ sinh đi ra, Cao ép người này vào tường và uy hiếp yêu cầu tất cả nhân viên phải quay mặt vào tường. Cao đến quầy kế toán và đưa 1 túi bằng vải màu xanh tím than cho 1 nữ nhân viên, yêu cầu lấy tiền bỏ vào trong túi. Sau khi lấy được số tiền 660 triệu đồng, Cao bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Để tránh sự truy tìm của cảnh sát, Cao điều khiển xe đi qua bãi đất trống ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) vứt súng nhựa, roi điện, tháo biển số giả, cởi bỏ khẩu trang, áo khoác, quần jean dài, đôi dép nhựa rồi điều khiển xe đến siêu thị Vincom Đà Nẵng xuống tầng hầm gửi xe và đón taxi đến sân bay Đà Nẵng. Cao đến sảnh sân bay nhưng không vào bên trong mà tiếp tục đón xe grap ô tô về lại phòng trọ. Tại đây, Cao lấy 70 triệu đồng ra tiêu xài, số còn lại cất giấu trên trần phòng trọ. Đến 15h cùng ngày, Cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến 1 ngân hàng trên đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu) nộp số tiền 60,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị L. (trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Đến 21h ngày 21/4, Lê Phú Cao bị cảnh sát bắt giữ khi vừa trở về phòng trọ. "Tối hôm đó, cha mẹ nhận được điện thoại của công an thì ngỡ ngàng. Mọi người không thể nghĩ anh Cao lại hành động như vậy", em trai Cao cho biết. Khi biết cha mẹ không tới dự phiên tòa vì quá đau buồn, Cao bật khóc "Bị cáo có cha mẹ đã lớn tuổi, điều lo lắng nhất là khi trở về với gia đình không còn được gặp mặt cha mẹ nữa". Cao cũng nhắn vợ chăm sóc con, mong khi chấp hành xong bản án 20 năm tù sẽ cho mình nơi để trở về, làm lại cuộc đời. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Bắt 2 nghi phạm: