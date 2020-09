Công an vào cuộc vụ chồng chở bồ nhí trên xe Lexus LX 570

Liên quan đến vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, ngày 16/9 một lãnh đạo công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 15/9. Vị lãnh đạo này cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, khi cán bộ Công an phường có mặt tại hiện trường, đám đông và những người trong cuộc đã nhanh chóng giải tán. Trước thông tin người chồng và cô gái được cho là bồ nhí đi xe ô tô sang trọng màu trắng, vị lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết đó là thông tin chưa được kiểm chứng, phường đang kiểm tra camera để làm rõ. Vị này cho hay: "Khi có mặt tại hiện trường, người vợ lấy xe của chồng đi luôn, còn người chồng đưa cô gái trẻ đi bằng taxi. Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ". Trước đó, chiều 15/9 vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực số 95 Lý Nam Đế gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ (mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm) sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Người phụ nữ giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập tình địch rất mạnh tay. Cô nàng "tiểu tam" trong bộ váy sexy bị chính thất đánh không thể phản kháng, khóc lóc và la hét giữa đường. Thấy cảnh vợ xô xát với nhân tình, người chồng lập tức xông vào giữ chặt lấy tay vợ để... bảo vệ cho bồ nhí. Đắng cay hơn, người đàn ông này còn đánh đấm và thúc cùi chỏ nhiều cái rất mạnh vào mặt vợ để cô nhân tình của mình có thể chạy thoát. >>> Xem thêm video: Đánh ghen nơi công cộng: "Xấu" đủ đường. Nguồn: VTC9.

Liên quan đến vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, ngày 16/9 một lãnh đạo công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 15/9. Vị lãnh đạo này cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, khi cán bộ Công an phường có mặt tại hiện trường, đám đông và những người trong cuộc đã nhanh chóng giải tán. Trước thông tin người chồng và cô gái được cho là bồ nhí đi xe ô tô sang trọng màu trắng, vị lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết đó là thông tin chưa được kiểm chứng, phường đang kiểm tra camera để làm rõ. Vị này cho hay: "Khi có mặt tại hiện trường, người vợ lấy xe của chồng đi luôn, còn người chồng đưa cô gái trẻ đi bằng taxi. Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ". Trước đó, chiều 15/9 vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực số 95 Lý Nam Đế gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ (mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm) sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Người phụ nữ giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập tình địch rất mạnh tay. Cô nàng "tiểu tam" trong bộ váy sexy bị chính thất đánh không thể phản kháng, khóc lóc và la hét giữa đường. Thấy cảnh vợ xô xát với nhân tình, người chồng lập tức xông vào giữ chặt lấy tay vợ để... bảo vệ cho bồ nhí. Đắng cay hơn, người đàn ông này còn đánh đấm và thúc cùi chỏ nhiều cái rất mạnh vào mặt vợ để cô nhân tình của mình có thể chạy thoát. >>> Xem thêm video: Đánh ghen nơi công cộng: "Xấu" đủ đường. Nguồn: VTC9.