Công an vào cuộc điều tra vụ hotgirl "Về nhà đi con" lộ clip nóng

Chiều 28/5, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang điều tra, xác minh vụ nữ diễn viên - hotgirl V.T.A.T. (23 tuổi) bị phát tán clip nóng. Trước đó, ngày 27/5, một đoạn clip dài khoảng 8 phút, quay lại cảnh nóng giữa T. và một người đàn ông bị phát tán trên mạng xã hội. Vụ hotgirl "Về nhà đi con" lộ clip nóng đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Chiều cùng ngày, cô gái 23 tuổi cho biết clip trên bị phát tán sau khi cô làm việc với Công an phường sở tại. Cụ thể, tối 26/5, cô cùng một nhóm bạn bị công an phường đưa về trụ sở làm việc vì ăn uống, bật nhạc lớn tại nhà. Tại trụ sở, T. được yêu cầu nộp điện thoại và cung cấp mật khẩu để phục vụ công tác điều tra. Sau khi làm việc xong, cô và nhóm bạn được trả lại điện thoại và ra về. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi hàng loạt tin nhắn của bạn bè thông báo việc clip bị phát tán. Sau đó, T. gọi điện cho cán bộ Công an đã làm việc trực tiếp với mình tối hôm trước để trao đổi về vụ việc và được trả lời rằng sẽ tiến hành xác minh nguyên nhân. Theo tìm hiểu, T. hiện là diễn viên điện ảnh, từng đóng nhiều bộ phim như: Về nhà đi con, Tình yêu và tham vọng, Đại gia chân đất... Năm 2020, T. từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam. Hiện vụ hotgirl phim "Về nhà đi con" lộ clip nóng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

