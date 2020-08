Công an Nghệ An triệu tập nhóm quái xế lạng lách, chặn đầu xe trên quốc lộ 1A

Trước đó, vào trưa ngày 10/8/2020, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, không đội MBH, liên tục rồ ga, lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu). Thậm chí, có xe còn quay đầu lại, đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện khác ở phía sau. Căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh. Qua đó đã nhanh chóng xác định, triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan. Trung tá Võ Thế Quyền - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến fanpage, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh. Theo đó, Công an Diễn Châu đã tập trung huy động lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các xã liên quan tiến hành điều tra xác minh và triệu tập 7 thanh niên. Những thanh niên bị triệu tập gồm: Đặng Đình Hiếu, sinh năm 2002, trú tại xóm 6 xã Diễn Thịnh; Cao Trọng Hồi, sinh năm 2005, trú tại xóm 14 xã Diễn Lộc; Phạm Văn Đại sinh năm 2003 trú tại xóm 13 xã Diễn Thịnh; Cao Ngọc Long sinh năm 2000, trú tại xã Diễn An; Hồ Văn Phúc sinh năm 2004; Nguyễn Văn Long sinh năm 2004 cùng trú tại xóm 2 xã Diễn Phú và 1 đối tượng tên là Huy trú tại xóm 14 xã Diễn Phú (đối tượng này đang đi khỏi nhà không đến trình diện). Công an Diễn Châu đã lập biên bản hành chính xử phạt các đối tượng về các hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 19 triệu 325 nghìn đồng, tạm giữ 3 xe mô tô. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Video: Nhóm thanh niên không đội MBH, lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 1A được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, vào trưa ngày 10/8/2020, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, không đội MBH, liên tục rồ ga, lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu). Thậm chí, có xe còn quay đầu lại, đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện khác ở phía sau. Căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh. Qua đó đã nhanh chóng xác định, triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan. Trung tá Võ Thế Quyền - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến fanpage, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh. Theo đó, Công an Diễn Châu đã tập trung huy động lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các xã liên quan tiến hành điều tra xác minh và triệu tập 7 thanh niên. Những thanh niên bị triệu tập gồm: Đặng Đình Hiếu, sinh năm 2002, trú tại xóm 6 xã Diễn Thịnh; Cao Trọng Hồi, sinh năm 2005, trú tại xóm 14 xã Diễn Lộc; Phạm Văn Đại sinh năm 2003 trú tại xóm 13 xã Diễn Thịnh; Cao Ngọc Long sinh năm 2000, trú tại xã Diễn An; Hồ Văn Phúc sinh năm 2004; Nguyễn Văn Long sinh năm 2004 cùng trú tại xóm 2 xã Diễn Phú và 1 đối tượng tên là Huy trú tại xóm 14 xã Diễn Phú (đối tượng này đang đi khỏi nhà không đến trình diện). Công an Diễn Châu đã lập biên bản hành chính xử phạt các đối tượng về các hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 19 triệu 325 nghìn đồng, tạm giữ 3 xe mô tô. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Video: Nhóm thanh niên không đội MBH, lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 1A được chia sẻ trên mạng xã hội.