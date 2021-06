Công an Hà Nội tìm ra nguồn phát tán clip "nóng" của nữ diễn viên

Chiều 21/6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra vụ phát tán clip "nóng" của nữ diễn viên. Theo trung tướng Nguyễn Hải Trung, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã phân công Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự vào cuộc để truy nguồn phát tán clip. "Kết quả cho thấy nguồn bị phát tán sớm nhất là qua mạng xã hội Telegram" - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết. Theo ông, các đơn vị nghiệp vụ cũng làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trung Hòa để làm rõ thêm thông tin. Quá trình làm việc, Công an Hà Nội đã kiểm tra điện thoại của các chiến sĩ Công an phường. Đến nay, Công an Hà Nội xác định không có mối liên hệ giữa các máy điện thoại của chiến sĩ công an phường Trung Hòa với mạng xã hội Telegram. Các máy điện thoại đó không truy cập vào mạng xã hội này. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết thêm: "Với tài liệu như thế, trước mắt có thể chứng minh vụ việc không liên quan đến các chiến sĩ Công an phường Trung Hòa". Hiện vụ phát tán clip "nóng" của nữ diễn viên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xem video "MC Thụy Vân xem lại lần đầu dẫn Chuyển Động 24h". Nguồn: VTV24.

