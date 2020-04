Con trai nuôi Đường Nhuệ và những phi vụ đánh người ghê rợn

Bùi Mạnh Tiến ( Tiến “Trắng”, 25 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - người được coi là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) - trước khi đánh nát chân anh Nguyễn Mạnh Hùng từng có nhiều tiền sự liên quan đến việc hành hung người khác. Gần 2 năm bị nhóm Tiến “Trắng” vô cớ đánh nát chân (phần mắt cá), anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở huyện Vũ Thư) cho hay, vết thương chưa thể bình phục. Trong thời gian tới, anh sẽ phải thực hiện hai lần phẫu thuật khác. Anh Hùng kể, tối muộn 29/12/2018, khi vừa đi công việc về đến sân nhà, anh đứng nghe điện thoại. Nghe tiếng động cơ bên ngoài, tưởng là khách, anh ra xem thì thấy có nhiều ôtô không rõ biển kiểm soát, đang dừng đỗ trước cổng. Cùng lúc, một thanh niên chạy vào nói: “Tao Tiến “Trắng” đây”. Theo sau người này là khoảng 5 người nữa lao vào khống chế đánh đấm túi bụi, và lôi anh ra cổng. Anh nghe thấy tiếng ra lệnh: “‘Đánh nát chân, xem nó làm ăn được gì”. Ngay sau đó, thanh niên tự xưng Tiến “Trắng” ghì đầu anh xuống đường để cho đồng bọn dùng gậy gỗ đánh đập. Một số tên xông vào tháo giày của anh rồi nhằm vào mắt cá chân, đánh. Trước khi bỏ mặc nạn nhân đau đớn, mê man, rời đi, tên cầm đầu còn nói: “Tiến "Trắng" đây, thích gì cứ tìm”. Toàn bộ quá trình gây án của nhóm côn đồ do Tiến “Trắng” cầm đầu, camera an ninh nhà anh Hùng đã ghi lại. Sau đó, Tiến “Trắng” và 13 đồng bọn bị bắt giữ. Tiến bị Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tạm giữ, tạm giam 3 tháng về tội Cố ý gây thương tích rồi được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nạn nhân Hùng bị thương tổn 25% sức khỏe. Tháng 9/2019, Tiến “Trắng” cùng đồng phạm bị TAND huyện Đông Hưng đưa ra xét xử. Tiến “Trắng” bị tòa tuyên phạm 18 tháng tù giam, 13 bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam. Tuy nhiên, do có kháng cáo của một số bị cáo nên đến nay, Tiến “Trắng” chưa phải thi hành án. (Tiến "Trắng" là con nuôi, cánh tay đắc lực của Đường Nhuệ) "Tôi đã mất gần một năm điều trị thương tích vùng chân”, anh Hùng nói và cho hay, hiện tại, một bên mắt cá chân của anh xệ xuống. Trong thời gian anh điều trị vết thương, người vợ phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình, trong đó có việc chăm sóc 2 con nhỏ. Cũng theo chia sẻ của anh Hùng, đến bây giờ, một số bị cáo đã bồi thường cho anh 70 triệu đồng, trong đó, số tiền Tiến “Trắng” khắc phục là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hùng cho hay, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, chi phí điều trị đã mất khoảng 150 triệu đồng. Về nguyên nhân vô cớ bị Tiến “Trắng” cùng đồng bọn tấn công, đến nay anh Hùng chưa biết vì sao; song, anh nghe nói sự việc có “hiểu lầm” liên quan đến đấu thầu đất ở huyện Đông Hưng. “Tôi không có tham gia đấu giá đất gì ở huyện Đông Hưng”, anh nói. Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Hưng, tối 19/12/2018, Tiến "Trắng" cùng những người bạn đi trên 3 xe taxi và 1 ôtô của bị cáo đến nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) tìm anh Hùng. Khi đến nhà anh Hùng (cùng là nơi kinh doanh nhà hàng), Tiến “Trắng” xuống ôtô, khống chế nạn nhân và nói: “Hùng ơi mày định thuê người đánh tao à”, anh Hùng trả lời: “Tao không biết gì đâu Tiến ơi”. Tiếp đó, Tiến “Trắng” và nhóm bạn đã ghì cổ lôi anh Hùng ra ngoài rồi dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người, chân nạn nhân. 6 kẻ khác còn dùng chân đá nhiều nhát vào mặt, đầu, người Hùng… Tại kết luận giám định pháp y xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Hùng thời điểm đó là 25%. Theo tìm hiểu của phóng viên, Tiến “Trắng” được cho là con nuôi của Đường “Nhuệ” - người đang bị Công an thành phố Thái Bình điều tra về tội Cố ý gây thương tích và một loạt các sai phạm khác liên quan đến đấu thầu giá đất, ăn chặn tiền hỏa táng, cho vay nặng lãi… Theo tìm hiểu của phóng viên, Tiến “Trắng” được cho là con nuôi của Đường “Nhuệ” - người đang bị Công an thành phố Thái Bình điều tra về tội Cố ý gây thương tích và một loạt các sai phạm khác liên quan đến đấu thầu giá đất, ăn chặn tiền hỏa táng, cho vay nặng lãi… Với mác con nuôi của Đường “Nhuệ”, Tiến “Trắng” trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho trùm giang hồ đất Thái Bình này. Tiến “Trắng” từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ. Với mác con nuôi của Đường “Nhuệ”, Tiến “Trắng” trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho trùm giang hồ đất Thái Bình này. Tiến “Trắng” từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ. Trong hồ sơ của cảnh sát, ngày 22/4/2015, Tiến “Trắng” bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác bằng mức phạt tiền 2,5 triệu đồng. Ngày 10/10/2016, Tiến “Trắng” tiếp tục bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 3 triệu đồng cùng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Đường Nhuệ cùng hơn 40 đàn em dí súng dọa bắn thầy bói.





