Chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” tô đậm tình nhân ái của người Việt Nam

Chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình Chủ nhật Đỏ. Theo Phó Thủ tưởng, cùng với các hoạt động như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ đã thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái người Việt Nam. Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán Canh Tý do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Được tổ chức trước Tết Nguyên đán, Chủ nhật Đỏ sẽ góp phần tiếp sức cho rất nhiều người bệnh đang cần máu cấp cứu, điều trị trong giai đoạn cao điểm thiếu máu này. Năm 2019, ước tính cả nước tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu, đáp ứng được 70% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương. Năm 2020, Chủ nhật Đỏ lần thứ XII nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh/thành phố, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, doanh nghiệp cũng tích cực hưởng ứng Chủ nhật Đỏ: Học viện Hậu cần, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Kỹ thuật quân sự, Công an Thành phố Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tổ hợp Samsung Việt Nam, Ngân hàng SeABank. Là năm thứ 12 tổ chức, Chủ nhật Đỏ đã trở thành một thương hiệu của tình yêu thương, những giọt máu nghĩa tình của giới trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung gửi đến người bệnh. Với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa mạnh mẽ tại 40 tỉnh, thành trên cả nước. Tại Hà Nội, năm 2020 là năm thứ 5 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ. Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ đã trở thành hoạt động thường niên, có quy mô toàn quốc và có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn tới cộng đồng, xã hội khi kêu gọi nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì tính mạng của những người bệnh cần truyền máu. Ban tổ chức cho biết, dự kiến cả kỳ Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 diễn tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu sẽ tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Tính đến ngày 18/12, trước khi Chủ nhật Đỏ chính thức khai mạc, đã có 9 điểm hiến máu được diễn ra tại nhiều địa phương và thu về gần 5.500 đơn vị máu. Xem thêm video: Lan toả cảm hứng hiến máu từ Chủ nhật Đỏ. Nguồn: Báo Tiền Phong.

