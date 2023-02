“Chợ nhà giàu” Hàng Bè tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư đã tấp nập người mua gà, xôi chè, giò... và đồ lễ để dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên cầu mong một năm gặp nhiều điều may mắn, bình an. Rằm tháng Giêng hay còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, là một trong những lễ cúng quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của nhiều gia đình Việt. Vào ngày này, các gia đình có xu hướng làm những mâm cỗ thịnh soạn để cúng ông bà, tổ tiên với mong muốn cầu một năm mạnh khỏe, mọi việc như ý. Chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được ví là 'chợ nhà giàu' do hội tụ nhiều món ngon của lạ, đồ cúng lễ làm sẵn, thực phẩm tươi ngon và có giá cao ngất ngưởng. “Gà ngậm hoa hồng” là một trong những món “đặc sắc” được bán với số lượng lớn tại khu chợ này. Cô Vũ Hoàng Dung (chủ một cửa hàng tại chợ) cho biết: “Cửa hàng chúng phải huy động hơn 10 người làm, bắt đầu làm từ 2h sáng để kịp phục vu nhu cầu mua gà của người dân. Năm sức mua đông hơn hẳn so với năm ngoái. Ngày hôm nay tôi bán được khoảng 600 con gà và 60 mâm cỗ.” Theo cô Dung, giá gà giao động từ 400 - 500 nghìn đồng/1con khoảng 2kg.Ở khu "chợ nhà giàu" khách hàng có thể mua cả một mâm cỗ cúng được làm sẵn, với đủ các món như gà luộc, xôi gấc, canh măng, bò sốt tiêu, nem hải sản, nộm đu đủ, nem rán… Một mâm cỗ cúng 9 món có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Với mức giá khá đắt đỏ so với những nơi khác nhưng chợ Hàng Bè ngày Rằm tháng Giêng vẫn nhộn nhịp, các hàng quán luôn trong tình trạng "làm tới đâu, hết tới đó", còn người mua thì đứng xếp hàng dài, sẵn sàng rút ví. Các nhân viên giao hàng phải di chuyển liên tục. Không chỉ gà, chim quay cũng là món được nhiều người mua để thắp hương trong hôm nay. Chim quay có giá khoảng 140 - 150 nghìn đồng/con.Xôi có giá từ 40 - 50 nghìn đồng/đĩa. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng nhiều người dân vẫn "đội mưa" đến "chợ nhà giàu" để mua đồ lễ về cúng Rằm.

Ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư đã tấp nập người mua gà, xôi chè, giò... và đồ lễ để dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên cầu mong một năm gặp nhiều điều may mắn, bình an. Rằm tháng Giêng hay còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, là một trong những lễ cúng quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của nhiều gia đình Việt. Vào ngày này, các gia đình có xu hướng làm những mâm cỗ thịnh soạn để cúng ông bà, tổ tiên với mong muốn cầu một năm mạnh khỏe, mọi việc như ý. Chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được ví là 'chợ nhà giàu' do hội tụ nhiều món ngon của lạ, đồ cúng lễ làm sẵn, thực phẩm tươi ngon và có giá cao ngất ngưởng. “Gà ngậm hoa hồng” là một trong những món “đặc sắc” được bán với số lượng lớn tại khu chợ này. Cô Vũ Hoàng Dung (chủ một cửa hàng tại chợ) cho biết: “Cửa hàng chúng phải huy động hơn 10 người làm, bắt đầu làm từ 2h sáng để kịp phục vu nhu cầu mua gà của người dân. Năm sức mua đông hơn hẳn so với năm ngoái. Ngày hôm nay tôi bán được khoảng 600 con gà và 60 mâm cỗ.” Theo cô Dung, giá gà giao động từ 400 - 500 nghìn đồng/1con khoảng 2kg. Ở khu " chợ nhà giàu " khách hàng có thể mua cả một mâm cỗ cúng được làm sẵn, với đủ các món như gà luộc, xôi gấc, canh măng, bò sốt tiêu, nem hải sản, nộm đu đủ, nem rán… Một mâm cỗ cúng 9 món có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Với mức giá khá đắt đỏ so với những nơi khác nhưng chợ Hàng Bè ngày Rằm tháng Giêng vẫn nhộn nhịp, các hàng quán luôn trong tình trạng "làm tới đâu, hết tới đó", còn người mua thì đứng xếp hàng dài, sẵn sàng rút ví. Các nhân viên giao hàng phải di chuyển liên tục. Không chỉ gà, chim quay cũng là món được nhiều người mua để thắp hương trong hôm nay. Chim quay có giá khoảng 140 - 150 nghìn đồng/con. Xôi có giá từ 40 - 50 nghìn đồng/đĩa. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng nhiều người dân vẫn "đội mưa" đến "chợ nhà giàu" để mua đồ lễ về cúng Rằm.