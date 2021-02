Chiều cuối năm, bến xe Hà Nội ảm đạm vắng khách

Thông thường, những ngày này năm trước, lượng khách về quê sẽ rất đông, đặc biệt là từ ngày 27 đến hết ngày 30 Tết. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số hành khách vào các bến như Bến xe Giáp Bát, Bến xe Mỹ Đình rất thưa thớt. Theo ghi nhận của PV ngày 30 Tết (11/2), khu vực khách chờ mua vé ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) rất vắng vẻ. Các quầy vé trong bến chỉ lác đác khách vào mua vé. Khu sảnh lớn cho khách chờ mua vé, phòng chờ xe cũng rất vắng khách. Theo chia sẻ của anh L.A.Q nhân viên bán vé tuyến Hà Nội - Thanh Hóa cho biết: "Hiện xe chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ xuất bến nhưng số khách mua vé chưa được nửa. Trong khi ngày này những năm trước, trước khi xuất bến xe đã đầy khách. Thậm chí, nhà xe còn phải xếp ghế giữa cho khách ngồi." Tâm sự với PV anh C.T.L chủ một nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa cho biết: "Gia đình có 8 xe. Thông thường, những ngày lễ trong năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, xe rất đông khách. Từ sau ngày 23 tháng Chạp những năm trước, chuyến xe nào cũng đầy ắp khách. Để phục vụ nhu cầu người dân, nhà xe phải tăng từ 2 đến 3 chuyến/ngày và hoạt động đến 21h... Tuy nhiên, năm nay dù đã cận Tết nhưng lượng khách vẫn rất ít. Chiều ra Thanh Hóa - Hà Nội mỗi chuyến chỉ 2-3 khách, còn chiều về thì đông hơn, chừng 20 khách/xe 45 chỗ". anh C.T.L cho biết thêm. Dù ít khách, nhưng nhà xe có muốn "lỳ" không chạy cũng không được vì đến giờ thì xe phải đi, nếu không bến cũng đuổi ra. Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, thời điểm này những năm trước, bến xe luôn trong tình trạng quá tải dù đã tăng thêm hàng trăm chuyến/ngày. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng khách về quê ít hơn. Hơn nữa, cũng do đời sống ngày càng cao, nên nhiều hộ có thu nhập mức trung bình khá đã mua xe cá nhân để tiện đi lại, vị lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho biết thêm. Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, đợt phục vụ cao điểm Tết năm nay được xác định bắt đầu từ ngày 1/2 (tức ngày 20 tháng Chạp). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế đi lại nên lượng khách qua các bến xe giảm mạnh. Thi thoảng mới có người vào trong bến xe để về quê ăn Tết. >>> Xem thêm video: Đìu hiu Bến xe Miền Đông sau lệnh cấm. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

