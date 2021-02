Chiến sĩ “chống giặc lửa” trổ tài gói bánh chưng siêu đẹp

Để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu, toàn bộ quân số của đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) quây quần bên nhau trổ tài gói bánh chưng. Theo tìm hiểu, việc gói bánh chưng là hoạt động thường niên của đơn vị mỗi khi Tết đến, Xuân về, nhằm gắn kết tình cảm anh em chiến sĩ trực chiến của đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khi xa nhà. Để chuẩn bị cho hoạt động gói bánh chưng, CBCS của đơn vị đã phân công nhau lo mỗi người một việc. Người thì chuẩn bị củi đun bánh; người lo rửa lá dong, đãi gạo... Người nào được anh em nhận định khéo tay hơn sẽ được "biên chế" vào đội gói bánh. Chia sẻ với PV Tri Thức & Cuộc Sống, Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó đội trưởng cho biết: "Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, CBCS của đơn vị đều được huy động 100% quân số trực chiến, không ai được về nhà... Chính vì vậy, việc tổ chức gói bánh chưng là dịp để anh em gần gũi động viên nhau khi phải xa quê hương. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp nên toàn thể CBCS đơn vị luôn được nhắc nhở tuân thủ đúng quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh, rửa tay sạch sẽ..." Đ/c Trung tá Khúc Nguyên Khánh chia sẻ thêm. Những bàn tay của lính PCCC mạnh mẽ chiến đấu với "giặc lửa" nhưng cũng vô cùng khéo léo gói những chiếc bánh chưng Tết. Nguyên liệu và những chiếc lá dong được các chiến sĩ chọn lựa kỹ càng, sạch sẽ để làm sao cho ra được một chiếc bánh chưng ngon nhất, đẹp mắt nhất để cho dịp Tết Tân Sửu. Thành quả của những đôi bàn tay lính PCCC là những chiếc bánh chưng "vuông thành, sát cạnh". Những chiến sĩ trẻ của đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) hào hứng khoe thành quả là những chiếc bánh chưng siêu đẹp. Sau khi khâu gói bánh đã xong, các chiến sĩ của đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) "nổi lửa" để luộc thành quả từ đôi bàn tay khéo léo của mình. Những chiếc bánh chưng siêu đẹp của các đồng chí đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) được xếp vào nồi chuẩn bị cho khâu luộc. Sau nửa ngày, 90 chiếc bánh theo kế hoạch đã được gói xong và được xếp vào nồi mang đi luộc. Chiến sĩ đội đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khoe thành quả. Mời quý độc giả xem video: Chung tay gói hàng nghìn bánh chưng gửi đồng bào miền Trung - Nguồn: VTV GO

