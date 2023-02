Chiếc khăn tang tố hung thủ giết người phi tang xác xuống sông

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Xuân T. (SN 1973, trú xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương,) làm nghề buôn bán thuốc trừ sâu, đã lập gia đình nhưng lại ham mê cờ bạc. Ngày 19/3/2017, anh T. đến nhà bà Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) "đánh" số 65 với 1.000 điểm lô, tương đương 19 triệu đồng, và 595.000 đồng tiền đề. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Đến 18h30 tối 19/3, biết kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc có hai số cuối là 65, anh T. hào hứng thông báo mình đã trúng hơn 100 triệu tiền lô đề và sẽ sang nhà chủ đề để lấy tiền vào sáng hôm sau. Khoảng 8h sáng 20/3/2017, anh T. đến nhà bà Mến lấy tiền trúng lô, đề và được Mạc Văn Duy (SN 1995, con bà Mến) thanh toán trước số tiền 32 triệu đồng. anh T. cũng hẹn Duy chiều sẽ quay lại lấy nốt số tiền còn thiếu. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Khoảng 14h chiều cùng ngày, sau một cuộc điện thoại, anh T. rời nhà để đi lấy nốt tiền trúng lô, đề như đã hẹn trước với Duy. Cũng từ đây, gia đình mất liên lạc với anh T.. Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã tìm đến nhà bà Mến thì được khẳng định đã trả tiền đầy đủ cho anh T.. Sau đó anh T. mang tiền đi đâu thì họ không rõ. Ngày 23/3/2017, gia đình đã quyết định trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Đến trưa 28/3/2017, một bao tải nổi lên mặt sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trong bao là thi thể một người đàn ông bị trói chặt chân tay, đang trong tình trạng phân hủy nặng. (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị) Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân T., người được gia đình trình báo mất tích hơn một tuần trước. Theo tài liệu điều tra của phòng CSHS, Công an tỉnh Hải Dương, toàn bộ thi thể anh T. được trùm kín bằng 2 bao tải loại bao ni lông, chân cũng bị trói. Phần bao xác nạn nhân nằm trong đám bèo tây. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực quanh đó nhưng không có phát hiện dấu vết nghi vấn. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thời điểm tử vong cụ thể được xác định trong khoảng cuối giờ chiều 20/3/2017. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, cụ thể là ngạt do bị dây siết, thít cổ. Đầu nạn nhân bị trùm kín bằng chiếc áo sơ mi nữ ngắn tay, cổ có một vòng dây buộc lỏng. Sợi dây này là loại vải phin trắng, hay được dùng để làm khăn tang. Loại dây này cũng được dùng để trói cổ tay, cổ chân của nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Mến có biểu hiện của tội Tổ chức đánh bạc và đây cũng là người được xác định tiếp xúc với anh T. lần cuối trước khi mất tích, ngày 29/3/2017, Công an huyện Thanh Hà đã triệu tập đối tượng lên làm việc. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tại trụ sở cơ quan Công an, Mến đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Mến xác nhận, anh T. có đến nhà mình lấy tiền trúng lô, đề nhưng sau đó đi đâu không rõ. Mến còn cho rằng, anh T. mang trong người số tiền lớn nên có thể bị cướp và phi tang xác. Tiếp tục khai thác từ người thân của Mến, cảnh sát thu thập được thông tin rằng thời gian qua giữa Mến và con trai có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, có phần hoảng loạn. Kiểm tra tại nhà riêng của Mến, lực lượng công an phát hiện một số tệp tin ghi lại hình ảnh của camera an ninh đã “biến mất”, nhận thấy nhiều điểm bất thường, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm Mạc Văn Duy (con trai Mến). Qua rà soát, được biết chồng bà Mến mới qua đời chưa đầy một tháng trước, trong nhà vẫn còn nhiều vải phin trắng trùng hợp với loại tìm thấy trên thi thể nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Ban chuyên án đã xác định hai mẹ con Mạc Văn Duy và Nguyễn Thị Mến chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Xuân T. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai mẹ con đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, chiều 19/3/2017, Mến cùng con trai đã ghi số lô 19 triệu đồng, số đề 595.000 đồng cho anh Nguyễn Xuân T.. Đến tối, anh T. trúng số lô, số đề với số tiền 119 triệu đồng. Buổi sáng 20/3/2017, Duy đã trả cho anh T. số tiền 32 triệu đồng, số còn lại hẹn đến chiều sẽ trả. Do không có tiền trả nên hai mẹ con Duy, Mến bàn nhau giết anh T. để quỵt nợ. Chiều 20/3/2017, khi anh T. đến lấy tiền, Duy đã dùng dây vải bện sẵn siết cổ làm anh này ngã úp mặt xuống nền nhà. Duy tiếp tục dùng hai tay kéo dây siết cổ, hai chân đè lên đầu và người đến khi anh T. chết. Sau đó, Duy kéo xác anh T. xuống khu vực nhà kho phía sau, dùng dây vải trói tay, chân và cho vào bao tải. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Duy và Mến dùng xe máy chở xác anh T. ném xuống khu vực cống ông Tuân thuộc thôn 3, xã Thanh Xá (Thanh Hà) để phi tang. Sau khi giết anh T., Duy còn chiếm đoạt luôn chiếc xe máy của anh này. Ngày 6/2/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình; Nguyễn Thị Mến chung thân cùng về tội giết người, cướp tài sản, đánh bạc. (Ảnh: Báo Hải Dương) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

