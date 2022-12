Check in Lăng Cô - chốn “bồng lai tiên cảnh” xứ Huế

Vịnh Lăng Cô, Huế thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Vịnh nằm cách trung tâm thành phố Huế hơn 60km và cách thành phố Đà Nẵng gần 30km. Vịnh nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, được ví như “chốn bồng lai tiên cảnh”, nơi có bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Núi non hùng vĩ, hòa lẫn vào biển cả bao la và màu xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh nhiệt đới. Lăng Cô vốn là một làng chài nhỏ, nơi sinh sống của các ngư dân mộc mạc, hiền lành, một vùng đất lãng mạn, đầy quyến rũ. Địa danh “Lăng Cô” có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên “An Cư”, vốn là làng chài ở phía nam đầm. Thị trấn nhỏ và yên bình này sẽ khiến cho du khách không nỡ rời bước. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đời đã nổi tiếng với sự hội tụ của tất cả những gì tuyệt vời nhất. Nơi đây là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho những du khách yêu thích nét đẹp yên bình, thơ mộng của những bãi cát trắng trải dài cùng làn nước biển trong xanh. Nhắc tới Lăng Cô, không thể không kể đến đầm Lập An, hay còn được gọi là đầm An Cư. Đầm Lập An là một đầm nước lợ của Huế và một phần của vịnh Lăng Cô. Nép dưới chân đèo Phú Gia, được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, đầm Lập An đẹp như một bài thơ. Khung cảnh nơi đây như một bức tranh non nước hữu tình khiến bao người say đắm. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đất, trời và đầm nước trong xanh thu hút nhiều bạn trẻ tới để khám phá. Đến đây bạn có thể thỏa sức sống ảo giữa khung cảnh thiên nhiên mang đậm nét hoang sơ, bí ẩn đầy quyến rũ. >>> Mời độc giả xem thêm video MÓN NGON TIẾN VUA Ở XỨ HUẾ (Nguồn: S VIỆT NAM)

