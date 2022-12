Hình hài Hải Vân Quan dần lộ diện sau gần 1 năm thi công

Những con đường quanh co, uốn lượn, hiểm trở nhưng hùng vĩ dẫn lên đỉnh đèo Hải Vân, một trong những cung đèo đẹp nhất thế giới. Với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, xứng tầm "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", nơi đây là điểm check in yêu thích của các phượt thủ đam mê khám phá. Vượt qua những con đường ngoằn ngoèo, những khúc cua tay áo đặc trưng của đèo Hải Vân... Đỉnh đèo hiện ra trước mắt với các điểm dừng chân dành cho du khách. Đây cũng là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đối diện là Hải Vân Quan, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826), ở độ cao 496m so với mặt nước biển. Di tích nổi tiếng này nằm trên địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Hải Vân Quan cách trung tâm TP. Huế khoảng 90km về phía Nam, cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 28km về phía Bắc. Hải Vân Quan từng bị "bỏ quên" suốt 20 năm vì nằm trong khu vực chồng lấn địa giới và hai địa phương không thống nhất trong việc làm hồ sơ xin công nhận là di tích quốc gia. Sau khi Hải Vân Quan được công nhận là di tích cấp quốc gia, vào tháng 12/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng đã khởi công trùng tu di tích đặc biệt này. Đơn vị thi công chính là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Theo đề án trùng tu, hệ thống cửa Hải Vân Quan sẽ được trùng tu theo hiện trạng dưới triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng Tường phía trên được xây bằng gạch vồ, phía dưới bằng đá. Hiện tại, nhiều hạng mục của di tích vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một đoạn nền đã được lát đá. Công nhân đang thi công phần nền còn lại. Đây là lần đầu tiên di tích này được tu bổ, bảo tồn với quy mô lớn. Một cổng phụ vào thành, đã được phục dựng xây mới theo hình ảnh tư liệu. Sau gần 1 năm thi công, hình hài một số hạng mục của di tích quốc gia Hải Vân Quan đang dần lộ diện. Dự kiến dự án đại trùng tu Hải Vân Quan sẽ hoàn thành vào năm 2023. >>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa (Nguồn: VTV Travel)

