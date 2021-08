Sáng 19/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ vẫn phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong đêm khiến 5 người thương vong. Theo đó, vụ cháy nhà trong đêm ở Bình Dương khiến 3 người tử vong xảy ra khoảng 22h15 khuya 18/8, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra trên đường Trần Khánh Dư (thuộc khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An). Có nhiều tiếng la hét từ một tiệm tạp hóa, mọi người chạy ra thì chứng kiến cảnh tiệm tạp hóa này đang bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã dùng nước và bình cứu hỏa mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành, trong căn nhà còn nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó được huy động đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 1h ngày 19/8, vụ cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy bên trong có 5 người trong một gia đình. Vụ cháy đã khiến ít nhất 3 người tử vong, 2 người khác bị thương được đưa cấp cứu. Được biết, căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông người ở TP Dĩ An, có chiều ngang khoảng 5m. Phía trước nhà làm nơi bán tạp hóa và đồ chơi trẻ em. Hiện vụ cháy nhà trong đêm ở Bình Dương khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân gây cháy dưới chân tượng đài Cà Mau. Nguồn: Truyền Hình Cà Mau.

