Chân dung tân Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Hùng Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Võ Hùng Minh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng để nhanh chóng tiếp cận với công việc, hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao. Đại tá Võ Hùng Minh, sinh năm 1966, quê quán xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Nghiệp vụ an ninh (Đại học An ninh nhân dân), Đại học An ninh nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG. Trình độ lý luận chính trị cao cấp và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ tại công an tỉnh Bình Phước. Tháng 8/1984, ông Minh công tác tại Công an tỉnh Sông Bé. Trải qua các vị trí công tác khác nhau, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị I, Công an tỉnh Bình Phước; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng (tháng 5/2003) Phòng Bảo vệ Chính trị I, Công an tỉnh Bình Phước; Trưởng Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Từ tháng 10/2014 - 10/2019, ông Võ Hồng Minh được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Tháng 10/2019, ông Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đại tá Võ Hùng Minh đã có những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận; điều động giữ chức vụ công tác mới. Thứ trưởng Quang đề nghị Đại tá Võ Hùng Minh phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, tiếp tục trau dồi, tiếp thu, nâng cao năng lực công tác, sớm hòa nhập với nhiệm vụ mới.

