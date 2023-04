Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn

Ngày 19/4, tại Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an. Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ từ 1/5/2023. Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang đồng thời trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cần nhanh chóng nắm bắt địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm trong công tác, tân Giám đốc Công an tỉnh sẽ chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Minh Tuấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu. Trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh. (Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn) Tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ công an. >>> Xem thêm video: Chân dung anh CSGT mở đường đưa sản phụ vỡ ối tới bệnh viện. Nguồn: Pháp luật TP HCM.

Ngày 19/4, tại Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an. Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ từ 1/5/2023. Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang đồng thời trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cần nhanh chóng nắm bắt địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm trong công tác, tân Giám đốc Công an tỉnh sẽ chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Minh Tuấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu. Trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh. (Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn) Tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ công an. >>> Xem thêm video: Chân dung anh CSGT mở đường đưa sản phụ vỡ ối tới bệnh viện. Nguồn: Pháp luật TP HCM.