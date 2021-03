Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 1/3, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với chức danh Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho đại tá Lê Vinh Quy. Trước đó, ngày 20/1/2020, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đại tá Lê Vinh Quy từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê tỉnh Quảng Nam) từng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông); Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 7/2015, đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng/2020 giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình công tác, đại tá Quy là trưởng ban chuyên án, tham gia phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có đường dây làm cà phê "bẩn" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gây chấn động cả nước năm 2018. Đại tá Quy cũng tham gia chỉ đạo phá đường dây làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng "râu" năm 2018, 2019 Đại tá Quy thường sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Trong quá trình hoạt động trong ngành công an, đại tá Lê Vinh Quy luôn hành động với tinh thần “An ninh chủ động” và phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

Ngày 1/3, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với chức danh Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho đại tá Lê Vinh Quy. Trước đó, ngày 20/1/2020, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đại tá Lê Vinh Quy từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê tỉnh Quảng Nam) từng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông); Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 7/2015, đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng/2020 giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình công tác, đại tá Quy là trưởng ban chuyên án, tham gia phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có đường dây làm cà phê "bẩn" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gây chấn động cả nước năm 2018. Đại tá Quy cũng tham gia chỉ đạo phá đường dây làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng "râu" năm 2018, 2019 Đại tá Quy thường sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Trong quá trình hoạt động trong ngành công an, đại tá Lê Vinh Quy luôn hành động với tinh thần “An ninh chủ động” và phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”