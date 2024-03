Chân dung quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (18/1/2023 - 2/3/2023) Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021); Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. Bà Võ Thị Ánh Xuân có thời gian dài công tác tại tỉnh An Giang từ giáo viên trường Trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang; chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010). Từ tháng 8/2010, bà Xuân là Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, sau đó từ tháng 11/2010, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.Tháng 2/2013 – 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ tháng 10/2015, bà Xuân là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng. Tháng 7/2016, bà Xuân giữ thêm chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang. Tháng 4/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tháng 7/2021, bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021). Từ ngày 18/1/2023 - 2/3/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 3/2023 đến nay, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 21/3/2024, bà Xuân giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. >>> Mời độc giả xem thêm video Bà Võ Thị Ánh Xuân đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước

