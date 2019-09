Chân dung “mẹ mìn, bố mìn” bắt cóc trẻ em "dậy sóng"

1. Nghi bắt cóc bé 7 tuổi ở Phú Xuyên (Hà Nội): Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) xác nhận: Lực lượng chức năng xã đang phối hợp với các cơ quan để làm rõ vụ việc nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Đối tượng đi trên xe gắn máy có hành vi ôm một cháu bé 7 tuổi rồi rồ ga bỏ chạy, hiện đã bị bắt giữ và đấu tranh khai thác lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 11h sáng 11/9 tại thôn Cổ Trai xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), vừa xảy ra vụ nghi bắt cóc trẻ em, biểu hiện rất manh động. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, cháu Nguyễn Bảo Thi sinh năm 2012 đang chơi trước cổng nhà thì có một đối tượng lạ mặt đi xe nhãn hiệu Airblade biển số 30N3-6291 lao tới và ôm cháu bé và bỏ chạy. Phát hiện sự việc, bố cháu bé là Nguyễn Cát Mạnh đã truy hô người dân địa phương phối hợp đuổi theo và bắt được đối tượng trên và bàn giao cho Công an xã Đại Xuyên để điều tra làm rõ. 2. Bé trai bị sát hại khi mất tích ở Quảng Bình: Năm 2017, dư luận không khỏi thương cảm cho vụ việc bé Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích và bị sát hại một cách dã man (Ảnh: Soha). Ngày 3/7, bé Nghĩa đang chơi trước nhà thì đột nhiên mất tích. Sau nhiều ngày gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm, thi thể của bé được phát hiện tại khu vực cách nhà khoảng 2km (Ảnh: Soha). Cơ quan điều tra cho hay, thi thể bé Nghĩa có nhiều vết đâm và đang trong quá trình phân hủy (Ảnh: Soha). Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết "Đây là vụ án mạng không phải bắt cóc lấy nội tạng như thông tin đồn đại" (Ảnh: Hải Sâm). 3. "Trộm" con vì khó có khả năng sinh đẻ: Ngày 6/12/2017, tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, Huỳnh Thị An (trú ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) đã tiếp cận gia đình anh P.T.X. bằng cách phụ tiếp chăm sóc con anh này. Đến 14h ngày7/12, An đã lén lút bế cháu bé trốn về nhà mình. An sau đó khai nhận với công an nguyên nhân vì ham muốn có con nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh (Ảnh: VOV). 4. Bắt cóc trẻ em "hụt" ở Nha Trang: Ngày 12/12/2017, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thành Tâm ( trú phường Xương Huân, TP.Nha Trang). Ảnh: VOV. Trước đó khoảng 19h30 ngày 9/12, một bé trai 5 tuổi đang chơi ở công viên gần đầu cầu Trần Phú (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) thì Lê Thành Tâm đi xe máy đến, xách tay, đưa bé lên xe, rú ga chạy (Ảnh: 2sao). Cha mẹ cháu bé phát hiện, tri hô nên xe máy của nghi phạm bị một taxi chặn lại. Tâm liền thả bé xuống đường, phóng xe lên vỉa hè bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt, báo công an. Nguyên nhân vụ bắt cóc vụ do đối tượng thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền (Ảnh: 2sao). 5. Vờ chụp ảnh cùng rồi bắt cóc sang Trung Quốc: Tháng 4/2017, Giàng A Dơ (quê Lai Châu) cùng một số đối tượng khác đã bắt cóc một cháu bé khi cháu đang được một cháu gái khoảng 11-12 tuổi bế chơi tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa (Ảnh: Trung Dũng). Giàng A Dơ đã cho em gái bế đứa bé 500.000 đồng để mượn bé chụp ảnh, sau đó bế cháu bé lên xe máy đã chờ sẵn chở thẳng ra Lào Cai. Tuy nhiên, do chưa bán được, A Dơ đưa bé về Việt Nam thì bị bắt. (Ảnh: Trung Dũng).

