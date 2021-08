Chân dung "hot girl" bán dâm, trộm gần 170 triệu đồng của khách

Mới đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Lã Thị Ngọc (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo kết quả điều tra ban đầu, Lã Thị Ngọc lấy tên là An trên mạng xã hội kết bạn làm quen với anh Đ.H.N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự theo kiểu hình thức mại dâm biến tướng và nhận được sự đồng ý. Rạng sáng 16/8, anh N. đưa An về nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận để tâm sự và quan hệ tình dục. Sau đó, anh N. dùng điện thoại chuyển vào cho An 20 triệu đồng thì An mượn thêm 20 triệu đồng nữa. Quá trình anh N. chuyển tiền qua tài khoản, An nhớ mật khẩu. Sau đó, cả 2 tiếp tục tâm sự và quan hệ tình cảm rồi anh N. ngủ. Lúc này, An lấy điện thoại của anh N. vào app chuyển 7 lần tiền với số tiền là 168 triệu đồng vào 2 tài khoản là của An và một người bạn ở ngân hàng Techcombank. Đến 5h ngày 17/8, An ra về rồi lấy luôn điện thoại của anh N.. Anh N. sau đó phát hiện mất điện thoại và tiền trong tài khoản nên báo cho công an. Nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra xác định An chính là Lã Thị Ngọc nên truy xét bắt giữ. Được biết, trang Facebook cá nhân của Lã Thị Ngọc có tên A.A với hơn 22.000 lượt người theo dõi. Trong đó, Ngọc thường đăng tải các hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, sành điệu. Trong đó, hot girl 28 tuổi thường diện các trang phục gợi cảm, khoe nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng. Tại cơ quan công an, Lã Thị Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hiện tại, Công an đã thu hồi chiếc điện thoại, thông báo cho ngân hàng khóa hai tài khoản mà Ngọc chuyển tiền của anh N. vào, đồng thời mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc. >>>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Mới đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Lã Thị Ngọc (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo kết quả điều tra ban đầu, Lã Thị Ngọc lấy tên là An trên mạng xã hội kết bạn làm quen với anh Đ.H.N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự theo kiểu hình thức mại dâm biến tướng và nhận được sự đồng ý. Rạng sáng 16/8, anh N. đưa An về nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận để tâm sự và quan hệ tình dục. Sau đó, anh N. dùng điện thoại chuyển vào cho An 20 triệu đồng thì An mượn thêm 20 triệu đồng nữa. Quá trình anh N. chuyển tiền qua tài khoản, An nhớ mật khẩu. Sau đó, cả 2 tiếp tục tâm sự và quan hệ tình cảm rồi anh N. ngủ. Lúc này, An lấy điện thoại của anh N. vào app chuyển 7 lần tiền với số tiền là 168 triệu đồng vào 2 tài khoản là của An và một người bạn ở ngân hàng Techcombank. Đến 5h ngày 17/8, An ra về rồi lấy luôn điện thoại của anh N.. Anh N. sau đó phát hiện mất điện thoại và tiền trong tài khoản nên báo cho công an. Nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra xác định An chính là Lã Thị Ngọc nên truy xét bắt giữ. Được biết, trang Facebook cá nhân của Lã Thị Ngọc có tên A.A với hơn 22.000 lượt người theo dõi. Trong đó, Ngọc thường đăng tải các hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, sành điệu. Trong đó, hot girl 28 tuổi thường diện các trang phục gợi cảm, khoe nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng. Tại cơ quan công an, Lã Thị Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hiện tại, Công an đã thu hồi chiếc điện thoại, thông báo cho ngân hàng khóa hai tài khoản mà Ngọc chuyển tiền của anh N. vào, đồng thời mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc. >>>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.