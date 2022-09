Chân dung đại tá Vũ Văn Tấn, tân Phó Cục trưởng C06

Chiều 27/9, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Công an cho đại tá Vũ Văn Tấn làm Phó Cục trưởng CO6. Quyết định bổ nhiệm với đại tá Vũ Văn Tấn có hiệu lực từ ngày 26/9. Đại tá Vũ Văn Tấn, quê Nam Trực, Nam Định, từng qua nhiều chức vụ. Trong đó, ông Tấn từng giữ chức Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội... Đại tá Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 3/2021, trước đó là Phó Giám đốc. Thời điểm ông Tấn làm lãnh đạo trung tâm, đơn vị này tham gia thực hiện hai dự án lớn: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Trung tâm cũng triển khai thành công "chiến dịch" cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân.Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là đơn vị trực thuộc Cục C06, được Bộ Công an thành lập từ năm 2020, với chức năng quản lý, vận hành các dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Đây được coi là những dự án công nghệ - thông tin và là cơ sở dữ liệu lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay do Bộ Công an thực hiện. (Ảnh thời điểm ông còn là thượng tá) Kể từ khi được thành lập, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, phục vụ cho người dân và xã hội. (Ảnh thời điểm ông còn là thượng tá) Trung tâm đã nghiên cứu đưa vào ứng dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ, như: ứng dụng quốc gia VNEID; các ứng dụng kiểm soát an ninh thông qua thẻ CCCD; thiết bị thu nhận vân tay, thiết bị đọc chíp; thiết bị xác thực sinh trắc; ứng dụng xác minh qua mobile... cho các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng... góp phần thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.(Ảnh thời điểm ông Tấn còn là trung tá) >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

