Chân dung 27 cán bộ cấp cao bị kỷ luật 6 tháng đầu năm 2022

Trong đó có 4 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị kỷ luật gồm các ông Nguyễn Thanh Long - cựu bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, bị khai trừ Đảng. Kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM và ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. 23 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật gồm: Ông Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (nhiệm kỳ 2016 - 2021): Kỷ luật cảnh cáo. Trung tướng Đỗ Quyết - nguyên Giám đốc Học viện Quân y: Kỷ luật "cách tất cả các chức vụ trong Đảng". Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y: Kỷ luật "cách tất cả các chức vụ trong Đảng". Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Trần Nam - nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Đặng Công Huẩn - ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Kỷ luật khiển trách. Ông Vũ Văn Họa - ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kỷ luật khiển trách. Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Kỷ luật khiển trách. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng". Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Trung tướng Hồ Thanh Đình - nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an): Kỷ luật khiển trách. Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an): Kỷ luật cảnh cáo. Ông Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế: Kỷ luật khiển trách. Trung tướng Nguyễn Thế Quyết - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an): Kỷ luật khiển trách. Ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Quang Thành - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kỷ luật khiển trách. Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai 2 nhiệm kỳ liên tiếp. >>> Xem thêm video: Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách. Nguồn: ĐTHĐT.

