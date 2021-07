Chân dung 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957, quê ở Nghệ An. Trình độ: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962, quê ở Hậu Giang. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII, XIII; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961, quê ở Quảng Nam. Trình độ: Thạch sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII XIV, XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sinh ngày 3/1/1964, quê ở Thái Bình. Trình độ: Tiến sĩ Luật học. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, sinh ngày 6/5/1961, quê ở Quảng Ngãi. Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Niê Kđăm, sinh ngày 23/12/1973, quê ở Đắk Lắk. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, sinh ngày 25/12/1966, quê ở Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Luật học. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, sinh ngày 20/12/1964, quê ở Hà Tĩnh. Trình độ: Thạc sĩ Luật. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII,XIII, XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, sinh ngày 19/4/1962, quê ở Hải Dương. Trình độ: Kỹ sư Cơ khí. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường, sinh ngày 19/6/1967, quê ở Bình Dương. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh Lê Tấn Tới, sinh ngày 4/4/1969, quê ở Cà Mau. Trình độ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát. Chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh, sinh ngày 25/11/1972, quê ở Nghệ An. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết) XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, sinh ngày 7/12/1963, quê ở Phú Thọ. Trình độ: Thạc sĩ Luật và hành chính công. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, sinh ngày 19/9/1966, quê ở Hà Nội. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, XV. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, ngày sinh 1/3/1969, quê ở Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, sinh ngày 18/6/1965, quê ở Hải Dương. Trình độ: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết) XII, XIII; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/2/1967, quê ở Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, sinh ngày 8/8/1961, quê ở Cà Mau. Trình độ: Cử nhân Kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. >>>> Xem thêm video: Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huê. Nguồn: VTV 1.

