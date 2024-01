Hoang tàn dãy shophouse tuyệt đẹp Casamia Hội An

Loạt shophouse tọa lạc ở vị trí đắc địa bên cạnh Rừng dừa Bảy Mẫu - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nằm trên tuyến đường 38m nối dài từ Đà Nẵng đến phố cổ Hội An, Casamia từng được giới thiệu là nơi hội tụ trọn vẹn 3 tiêu chí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", mở ra một cơ hội hiếm có dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp, đầu tư sinh lời ngay trên chính sản phẩm bất động sản của mình. Được chấp bút bởi bàn tay tài hoa của KTS Võ Trọng Nghĩa, Casamia vừa mang màu sắc thiết kế hiện đại của phương Tây, vẫn giữ được cái hồn của tinh hoa kiến trúc phố Hội... Những shophouse 2 mặt tiền sang trọng, đẳng cấp của Casamia từng được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một khu phố mua sắm sầm uất... Thế nhưng thực tế là khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu đến ngỡ ngàng. Bên trong các căn shophouse tiền tỷ là các hạng mục chỉ mới được xây thô, trống hoác từ trước ra sau. Cỏ dại, rêu mốc phủ kín mặt tiền các căn shophouse 3 tầng ở vị trí đắc địa, được quảng bá rầm rộ một thời. Sở hữu vị trí độc đáo hiếm có tại ngã ba sông: Trường Giang, Thu Bồn, Cổ Cò, hướng thẳng ra vịnh biển Cửa Đại, kề bên khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu, nằm trên tuyến đường ven biển miền Trung,...cùng thiết kế ấn tượng chưa thể giúp cho Casamia trở thành một khu đô thị "xứng tầm thượng lưu" như giới bất động sản từng ca ngợi. Nhiều nhà đầu tư đã "xuống tiền" đang rao bán và cho thuê các căn biệt thự và shophouse tại đây với giá "cắt lỗ". Một môi giới bất động sản tại khu vực này cho biết, nhiều căn shophouse tại dự án Casamia đã "bốc hơi" vài tỷ so với thời sốt giá nhưng vẫn khó bán. "Thời gian trước, một số căn trong dãy shophouse đã có người ở hoặc thuê còn đỡ, giờ hầu hết đã trả mặt bằng nên càng khó bán.", môi giới tên A. cho hay. Mặt tiền "ăn ảnh" năm nào giờ hoang tàn đến khó tin. Tất cả đều "cửa đóng then cài". Loạt shophouse tiền tỷ không một bóng người ngay mùa mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán 2024. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

