Cảnh sát giao thông dầm mình trong mưa lũ đón người dân về quê

Sau khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng, mặc dù Thừa Thiên Huế trời đang mưa rất to, một số nơi đã ngập lụt cục bộ nhưng từ tối 16/10 đến chiều 17/10, Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp với cán bộ y tế vượt lũ khẩn trương truy vết F1, F2. Hiện, đã xác định được hơn 110 F1 và khoảng 350 F2. Đối với số F1 đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại các khu cách ly do Quân đội quản lý. Hiện, lực lượng chức năng của thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc vẫn đang tiếp tục truy vết ở các điểm nơi các bệnh nhân đến và các đối tượng liên quan. Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô cho biết, đến chiều 17/10, Công an thị trấn đã lập 4 chốt kiểm soát người ra tại khu vực phong tỏa ở Tổ dân phố An Cư Tây và Hói Dừa. Trong ngày 17/10, lực lượng Công an thị trấn cũng đã dùng thuyền để đưa lương thực, thực phẩm đến hàng trăm hộ dân trong khu vực phong tỏa. Trong khi đó, tại QL1A qua các xã Lộc Trì, Lộc Điền hiện nước lũ ngập từ 0,3 đến 0,5m. Hàng chục CBCS Công an huyện Phú Lộc đã túc trực để hướng dẫn phương tiện lưu thông qua các đoạn ngập lũ. Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, trong ngày 17/10, lượng phương tiện (phần lớn là xe chở hàng hóa Bắc-Nam) lưu thông qua địa bàn tăng cao so với những ngày trước đó. Vì vậy, lực lượng CSGT huyện đã túc trực 24/2 để hướng dẫn, điều hòa giao thông, ra tín hiệu giúp các phương tiện lưu thông qua vùng ngập lụt được an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn tiếp tục về quê bằng xe máy nên chính quyền huyện Phú Lộc đã sát cánh chia sẻ, giúp đỡ người dân qua vùng ngập lụt an toàn. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, hiện huyện cũng đã có bố trí các điểm dừng chân, tại các chốt kiểm soát y tế còn được bố trí giường xếp và đầy đủ các nhu yếu phẩm để giúp người dân trên đường về quê có thể lưu trú trong những ngày mưa lũ để đảm bảo an toàn. Các "Siêu thị 0 đồng" ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động 24/24 để phục vụ người dân trên đường về quê. “Huyện Phú Lộc đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các đoàn thể vừa chung tay phòng, chống dịch vừa giúp đỡ người dân ở các tỉnh, thành miền Nam và Tây Nguyên trên đường về quê”, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc chia sẻ. Lực lượng CSGT vẫn đang nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên đường về quê. Video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh

