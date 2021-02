Cận cảnh khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương

Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Hải Dương được thi công tại khuôn viên Trung tâm Thực hành Thực nghiệm của trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 (TP Chí Linh) với tổng diện tích mặt bằng là 5.200m2. Do cơ sở vật chất của khu vực này bị xuống cấp, hư hỏng và thiếu thốn trầm trọng, từ ngày 31/1, Sun Group đã ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trước khi lắp đặt trang thiết bị cho bệnh viện. Những hạng mục đầu tiên của Bệnh viện Dã chiến số 3 đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút. Toàn bộ khu nhà 3 tầng được thay áo mới, phủ sơn trắng, dọn vệ sinh xung quanh, nền nhà được sửa chữa, lát gạch mới; các vách ngăn phòng bệnh được lắp đặt kiên cố… Các công đoạn thi công được làm khép kín và theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục, đảm bảo mặt bằng sạch đẹp, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến được vận chuyển từ Tiên Sơn (Đà Nẵng) ra Hải Dương. Đoạn đường đá dăm phủ đầy cỏ gần khu nhà đã được đổ bê tông, để đảm bảo lối ra vào BVDC được sạch đẹp, thuận tiện. Mỗi cán bộ nhân viên Sun Group và công nhân nhà thầu đều nỗ lực làm việc với năng suất gấp đôi, gấp ba để BVDC được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất. “Chúng tôi chấp nhận dấn thân vào nơi tâm dịch, chỉ mong bệnh viện xong sớm ngày nào tốt ngày đó để hỗ trợ Hải Dương dập dịch. So với những người ở tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, quân đội thì sự đóng góp của chúng tôi có là gì đâu" - anh Phạm Hoàng Tuấn, Trưởng Ban QLXD Vùng Thủ đô (Sun Group) chia sẻ. Để đảm bảo cho bệnh viện Dã chiến Hải Dương triển khai hiệu quả, chiều 2/2, Tập đoàn Sun Group tiếp tục điều động thêm nhân sự từ Đà Nẵng- những người có kinh nghiệm thi công Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn ra Hải Dương, để tham gia thi công, lắp đặt bệnh viện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn khắt khe mà Bộ Y tế đặt ra. Toàn bộ cán bộ nhân viên và lực lượng nhân công được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc tại khu vực thi công. Hai chốt kiểm tra phòng dịch được thiết lập tại trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 để đảm bảo an toàn tối đa trong phòng ngừa dịch. Một chốt được đặt ở vòng ngoài cổng trường ĐH Sao Đỏ - cơ sở 2 có sự tham gia của lực lượng quân đội và y tế tỉnh Hải Dương. Chốt thứ hai đặt bên trong khu vực thi công do lực lượng an ninh của Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm. Trong sáng ngày 2/2, những chuyến xe đầu tiên chở trang thiết bị của bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) gồm giường, tủ, quạt… dành để chi viện cho Hải Dương đã “cập bến” Trung tâm Thực hành Thực nghiệm trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (Chí Linh). Nước, café, mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm… do chính quyền Tỉnh Hải Dương, UBMTTQ Hải Dương, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị khác gửi tặng đã được chuyển đến trong sáng nay nhằm động viên, chi viện cho lực lượng trực tiếp thi công Bệnh viện Dã chiến số 3. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với các cán bộ nhân viên Sun Group và công nhân nhà thầu. Bệnh viện dã chiến số 3 Hải Dương đang dần thành hình. Để đáp ứng yêu cầu trước mắt, sẽ có 200 giường bệnh được lắp đặt. Từng buồng bệnh đều trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Theo kế hoạch cam kết với tỉnh, BVDC số 3 của Hải Dương sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 8/2. Đại diện Sun Group, đơn vị này cùng với các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa BV vào hoạt động từ 6/2.

Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Hải Dương được thi công tại khuôn viên Trung tâm Thực hành Thực nghiệm của trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 (TP Chí Linh) với tổng diện tích mặt bằng là 5.200m2. Do cơ sở vật chất của khu vực này bị xuống cấp, hư hỏng và thiếu thốn trầm trọng, từ ngày 31/1, Sun Group đã ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trước khi lắp đặt trang thiết bị cho bệnh viện. Những hạng mục đầu tiên của Bệnh viện Dã chiến số 3 đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút. Toàn bộ khu nhà 3 tầng được thay áo mới, phủ sơn trắng, dọn vệ sinh xung quanh, nền nhà được sửa chữa, lát gạch mới; các vách ngăn phòng bệnh được lắp đặt kiên cố… Các công đoạn thi công được làm khép kín và theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục, đảm bảo mặt bằng sạch đẹp, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến được vận chuyển từ Tiên Sơn (Đà Nẵng) ra Hải Dương. Đoạn đường đá dăm phủ đầy cỏ gần khu nhà đã được đổ bê tông, để đảm bảo lối ra vào BVDC được sạch đẹp, thuận tiện. Mỗi cán bộ nhân viên Sun Group và công nhân nhà thầu đều nỗ lực làm việc với năng suất gấp đôi, gấp ba để BVDC được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất. “Chúng tôi chấp nhận dấn thân vào nơi tâm dịch, chỉ mong bệnh viện xong sớm ngày nào tốt ngày đó để hỗ trợ Hải Dương dập dịch. So với những người ở tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, quân đội thì sự đóng góp của chúng tôi có là gì đâu" - anh Phạm Hoàng Tuấn, Trưởng Ban QLXD Vùng Thủ đô (Sun Group) chia sẻ. Để đảm bảo cho bệnh viện Dã chiến Hải Dương triển khai hiệu quả, chiều 2/2, Tập đoàn Sun Group tiếp tục điều động thêm nhân sự từ Đà Nẵng- những người có kinh nghiệm thi công Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn ra Hải Dương, để tham gia thi công, lắp đặt bệnh viện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn khắt khe mà Bộ Y tế đặt ra. Toàn bộ cán bộ nhân viên và lực lượng nhân công được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc tại khu vực thi công. Hai chốt kiểm tra phòng dịch được thiết lập tại trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 để đảm bảo an toàn tối đa trong phòng ngừa dịch. Một chốt được đặt ở vòng ngoài cổng trường ĐH Sao Đỏ - cơ sở 2 có sự tham gia của lực lượng quân đội và y tế tỉnh Hải Dương. Chốt thứ hai đặt bên trong khu vực thi công do lực lượng an ninh của Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm. Trong sáng ngày 2/2, những chuyến xe đầu tiên chở trang thiết bị của bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) gồm giường, tủ, quạt… dành để chi viện cho Hải Dương đã “cập bến” Trung tâm Thực hành Thực nghiệm trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (Chí Linh). Nước, café, mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm… do chính quyền Tỉnh Hải Dương, UBMTTQ Hải Dương, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị khác gửi tặng đã được chuyển đến trong sáng nay nhằm động viên, chi viện cho lực lượng trực tiếp thi công Bệnh viện Dã chiến số 3. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với các cán bộ nhân viên Sun Group và công nhân nhà thầu. Bệnh viện dã chiến số 3 Hải Dương đang dần thành hình. Để đáp ứng yêu cầu trước mắt, sẽ có 200 giường bệnh được lắp đặt. Từng buồng bệnh đều trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Theo kế hoạch cam kết với tỉnh, BVDC số 3 của Hải Dương sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 8/2. Đại diện Sun Group, đơn vị này cùng với các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa BV vào hoạt động từ 6/2.