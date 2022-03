Cận cảnh di tích cấp Quốc gia chùa Cảnh Linh Hải Dương… chờ sập

Chùa Cảnh Linh (có tên gọi khác là chùa Cả), thôn Dưỡng Thái Trung (xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) nằm trong quần thể đình, chùa Dưỡng Thái được Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1995. Chùa Cảnh Linh được xây dựng xây dựng vào năm 1690 thờ Phật thiền phái Trúc Lâm. Đây là ngôi chùa đẹp, hạng mục như tam quan, tiền đường, thượng điện đều là công trình nghệ thuật đặc sắc, cổ kính, được kiến tạo theo kiểu chồng rường đấu sen, hiện tại chùa có 6 gian tiền đường và 3 gian thượng điện. Chùa cũng từng là căn cứ hoạt động cách mạng của Việt Minh nên nơi đây còn là minh chứng cho lịch sử một thời kháng chiến. Tuy nhiên, trải qua hơn 300 năm, đặc biệt là bị ảnh hưởng của cơn bão số 7 năm 2021, hiện nay 3 gian hậu cung thờ Đức Thánh Cả đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn bức tường dài hơn 7 m, cao 2,3 m được xây bằng gạch cổ đã bị đổ sập. Phần mái ngói phía sau hậu cung cũng bị sạt, ngói cổ bị rơi vỡ một phần. Nhiều xà, kèo bằng gỗ có hiện tượng mọt, mục và nguy cơ gãy rất cao. Chính quyền địa phương đã dùng bạt che phủ khu vực bức tường đã bị đổ sập. Hai bức tường đầu hồi và toàn bộ mái khu vực hậu cung thờ Đức Thánh Cả có nguy cơ đổ sập. Chính quyền địa phương chống tường đầu hồi bằng những cây gỗ và đặt biển cảnh bảo khu vực nguy hiểm. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại đức Thích Thanh Ngọc - Trụ trì chùa Cảnh Linh cho biết, do chùa bị xuống cấp, tường bị đổ sập và có nguy cơ sập bất cứ khi nào, nhà chùa cũng đề xuất lên chính quyền địa phương về việc tu sửa chùa nhưng đến nay do khó khăn về thủ tục nên vẫn chưa được. “Nhà chùa muốn trùng tu gian thờ Đức Thánh Cả và trùng tu Tam Bảo do ngày xưa Tam Bảo bị tàn phá mất hết rồi. Ba gian bị xuống cấp nghiêm trọng như trên thờ Đức Thánh Cả. Trước đây thờ ở đình nhưng vì truyền thuyết Đức Thánh Cả giữ chùa nên dân làng thờ ngoài chùa”, đại đức Thích Thanh Ngọc nói. Trụ trì chùa Cảnh Linh cho biết, tâm nguyện của nhà chùa và người dân địa phương đã mong mỏi việc tu sửa chùa từ lâu lắm rồi. Muốn trùng tu, tu sửa lại để nâng cấp để quy hoạch lại toàn bộ tổng thể khu di tích từ lâu nhưng chưa được theo ý nguyện của bà con nông dân. Đến giờ vẫn chưa làm được. Ông Trần Văn Huy – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết, xã cũng đã có văn bản để trùng tu di tích chùa Cảnh Linh. “Chùa xuống cấp từ cơn bão số 7”, ông Huy nói. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Phúc Thành đã tiến hành chăng dây khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân không đến gần và tiếp tục chằng chống phần tường hai bức tường đầu hồi, che phủ bạt lên mái chùa để che mưa, che nắng cho di tích. Nhìn cảnh tượng này ai cũng xót xa cho một di tích cấp quốc gia có nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Phần bạt được che phủ lên mái. Do tường đổ sập, nhiều cổ vật trong chùa đã được di dời. Bức tường đổ sập khiến ngôi chùa có nguy cơ sập bất cứ khi nào. Người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa sớm có giải pháp trùng tu lại di tích này. Cận cảnh 3 gian thờ Đức Thánh Cả tại chùa Cảnh Linh xuống cấp, chờ sập.

