Cán bộ ủy ban kiểm tra bị bắt và loạt vụ lừa chạy án

Bắt 1 cán bộ ở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên lừa 'chạy án': Ông Lê Hải, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, nói có quen biết nhiều cán bộ ở Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, từ đó có thể "chạy" giảm án cho người phụ nữ bị tòa tuyên phạt 20 năm tù. Ngày 12/3, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, trú TP HCM) cùng về tội danh trên. "Nổ" quen biết nhiều lãnh đạo, lừa chạy án 670 triệu đồng: Trần Huy Hoàng (SN 1983, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sau khi biết được chồng bà H'D. (ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) bị Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng đã tới lừa đảo chạy án. Hoàng đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và có thể lo cho chồng bà H'D. được tại ngoại.

Đồng thời, khi xét xử sẽ xin "trắng án" hoặc nếu có phải đi tù cũng chỉ có mức án từ 9 tháng đến 1 năm. Tin tưởng, bà H'D. đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng. Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng. Bốn lần đưa tiền 'chạy án' 35 tỷ đồng cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Tháng 2/2024, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca bị cáo buộc không có khả năng giúp vợ chồng Trương Xuân Đước, 52 tuổi, không bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt nhưng đã gian dối hứa hẹn để chiếm đoạt 35 tỷ đồng. Lừa 'chạy án' 100 triệu đồng: Tháng 8/2022, Trần Thanh Thùy (47 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị Công an huyện Cầu Kè bắt tạm giam về hành vi chứa mại dâm. Biết Văn Công Bình (42 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) có người quen làm trong VKSND, ông N.M.T (47 tuổi, chồng của Thùy) đến nhờ giúp đỡ để Thùy được xử lý mức án nhẹ. Sau đó, Bình yêu cầu ông T. đưa 100 triệu đồng để nhờ Bình người quen xem xét, xử 1 năm tù giam. Tin lời Bình, ông T. đưa 100 triệu đồng và cho riêng Bình 1 triệu đồng. Nhận được tiền, Bình chiếm đoạt, mang sang Campuchia đánh bạc và thua hết. Ngày 3/2/2024, Bình bị Công an huyện Cầu Kè khởi tố, bắt tạm giam. Đôi nam nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 800 triệu đồng: Lê Thị Huyền (SN 1995, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Tô Văn Tuyên (SN 1994, trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) dựng lên chuyện về cô gái ở quê Quảng Trị có quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. Lợi dụng sự hoang mang, bất an của người thân cô gái, đôi tình nhân yêu cầu chuyển tiền để “chạy án”, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng này. (Ảnh: đối tượng Lê Thị Huyền) Người phụ nữ lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của đồng nghiệp: Chế Kim Mỹ Ngân (43 tuổi, trú quận 1, TP HCM) thấy đồng nghiệp cũ là anh N.Đ.V.T (trú TP Đà Nẵng) vào TP HCM theo lệnh triệu tập của cơ quan công an, Ngân cho biết mình có thể "chạy án" giúp để nhận tổng cộng 6,6 tỷ đồng rồi tiêu xài hết. Đầu tháng 2/2024, Công an TP Đà Nẵng đã di lý Chế Kim Mỹ Ngân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lừa 'chạy án' 600 triệu đồng: Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi, ở Hà Nội) là lao động tự do nhưng khi gặp người thân của một bị can vụ án ma túy ở Nghệ An đã "nổ" có mối quan hệ thân thiết với các cơ quan tố tụng, có thể giúp chạy "trắng án" hoặc giảm nhẹ hình phạt. Tin lời, gia đình bị can đã đưa cho Dũng 600 triệu đồng làm chi phí lo lót. Dũng lấy tiền tiêu xài hết, không nhờ ai can thiệp vụ án. Khi gia đình bị can đòi lại tiền, Dũng cắt đứt liên lạc. Ngày 24/1, Dũng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa chạy án, chiếm đoạt 5 tỷ đồng: Lưu Khắc Tùng (SN 1984, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã liên hệ với một số đối tượng ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, đưa ra thông tin với gia đình anh N.N.H (đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội “Đánh bạc”) sẽ chạy án để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng. Ngày 19/12/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Lưu Khắc Tùng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. “Nổ” quen biết rộng để lừa đảo “chạy án”: Không có tiền tiêu xài, Đào Duy Thạnh (SN 1993; trú xã Hải Dương, TP Huế, Thừa Thiên Huế) “nổ” với chị Trần Thị M. (SN 2000; trú phường Phú Thượng, TP Huế) là có mối quan hệ với Công an, Viện Kiểm sát và hứa sẽ xin cho người thân chị M. đang bị tạm giam về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” sớm ra trại.. Bằng thủ đoạn này, Thạnh đã 2 lần yêu cầu chị M chuyển tiền lần lượt với số tiền là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng với mục đích lo "chạy án". Ngày 3/11/2023, Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch. >>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?

Bắt 1 cán bộ ở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên lừa 'chạy án': Ông Lê Hải, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, nói có quen biết nhiều cán bộ ở Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, từ đó có thể "chạy" giảm án cho người phụ nữ bị tòa tuyên phạt 20 năm tù. Ngày 12/3, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, trú TP HCM) cùng về tội danh trên. "Nổ" quen biết nhiều lãnh đạo, lừa chạy án 670 triệu đồng: Trần Huy Hoàng (SN 1983, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sau khi biết được chồng bà H'D. (ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) bị Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng đã tới lừa đảo chạy án. Hoàng đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và có thể lo cho chồng bà H'D. được tại ngoại.

Đồng thời, khi xét xử sẽ xin "trắng án" hoặc nếu có phải đi tù cũng chỉ có mức án từ 9 tháng đến 1 năm. Tin tưởng, bà H'D. đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng. Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng. Bốn lần đưa tiền 'chạy án' 35 tỷ đồng cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Tháng 2/2024, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca bị cáo buộc không có khả năng giúp vợ chồng Trương Xuân Đước, 52 tuổi, không bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt nhưng đã gian dối hứa hẹn để chiếm đoạt 35 tỷ đồng. Lừa 'chạy án' 100 triệu đồng: Tháng 8/2022, Trần Thanh Thùy (47 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị Công an huyện Cầu Kè bắt tạm giam về hành vi chứa mại dâm. Biết Văn Công Bình (42 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) có người quen làm trong VKSND, ông N.M.T (47 tuổi, chồng của Thùy) đến nhờ giúp đỡ để Thùy được xử lý mức án nhẹ. Sau đó, Bình yêu cầu ông T. đưa 100 triệu đồng để nhờ Bình người quen xem xét, xử 1 năm tù giam. Tin lời Bình, ông T. đưa 100 triệu đồng và cho riêng Bình 1 triệu đồng. Nhận được tiền, Bình chiếm đoạt, mang sang Campuchia đánh bạc và thua hết. Ngày 3/2/2024, Bình bị Công an huyện Cầu Kè khởi tố, bắt tạm giam. Đôi nam nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 800 triệu đồng: Lê Thị Huyền (SN 1995, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Tô Văn Tuyên (SN 1994, trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) dựng lên chuyện về cô gái ở quê Quảng Trị có quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. Lợi dụng sự hoang mang, bất an của người thân cô gái, đôi tình nhân yêu cầu chuyển tiền để “chạy án”, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng này. (Ảnh: đối tượng Lê Thị Huyền) Người phụ nữ lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của đồng nghiệp: Chế Kim Mỹ Ngân (43 tuổi, trú quận 1, TP HCM) thấy đồng nghiệp cũ là anh N.Đ.V.T (trú TP Đà Nẵng) vào TP HCM theo lệnh triệu tập của cơ quan công an, Ngân cho biết mình có thể "chạy án" giúp để nhận tổng cộng 6,6 tỷ đồng rồi tiêu xài hết. Đầu tháng 2/2024, Công an TP Đà Nẵng đã di lý Chế Kim Mỹ Ngân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lừa 'chạy án' 600 triệu đồng: Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi, ở Hà Nội) là lao động tự do nhưng khi gặp người thân của một bị can vụ án ma túy ở Nghệ An đã "nổ" có mối quan hệ thân thiết với các cơ quan tố tụng, có thể giúp chạy "trắng án" hoặc giảm nhẹ hình phạt. Tin lời, gia đình bị can đã đưa cho Dũng 600 triệu đồng làm chi phí lo lót. Dũng lấy tiền tiêu xài hết, không nhờ ai can thiệp vụ án. Khi gia đình bị can đòi lại tiền, Dũng cắt đứt liên lạc. Ngày 24/1, Dũng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa chạy án, chiếm đoạt 5 tỷ đồng: Lưu Khắc Tùng (SN 1984, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã liên hệ với một số đối tượng ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, đưa ra thông tin với gia đình anh N.N.H (đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội “Đánh bạc”) sẽ chạy án để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng. Ngày 19/12/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Lưu Khắc Tùng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. “Nổ” quen biết rộng để lừa đảo “chạy án”: Không có tiền tiêu xài, Đào Duy Thạnh (SN 1993; trú xã Hải Dương, TP Huế, Thừa Thiên Huế) “nổ” với chị Trần Thị M. (SN 2000; trú phường Phú Thượng, TP Huế) là có mối quan hệ với Công an, Viện Kiểm sát và hứa sẽ xin cho người thân chị M. đang bị tạm giam về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” sớm ra trại.. Bằng thủ đoạn này, Thạnh đã 2 lần yêu cầu chị M chuyển tiền lần lượt với số tiền là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng với mục đích lo "chạy án". Ngày 3/11/2023, Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch. >>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?