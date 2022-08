Cảm động hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát PCCC cứu người trong biển lửa

"Còn chịu được nữa không" - Đó là lời một chiến sĩ công an thuộc Lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an quận Cầu Giấy leo lên chiếc thang dựng ở con ngõ 225 Quan Hoa nói vọng lên khi thấy đồng đội đang dập tắt đám cháy ở tầng 5 và 6 thò đầu ra ngoài qua ô cửa kính vừa bị phá vỡ trước đó... trong vụ cháy đã khiến 3 chiến sĩ hy sinh vào ngày 1/8 tại 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Dân Việt) Trong tất cả các ngành nghề, Lính cứu hỏa là nghề mà Bác Hồ luôn mong là sẽ thất nghiệp... Những miếng cơm vội vã, các chiến sĩ vừa ăn vừa nghĩ về những đồng đội vừa bất ngờ ngã xuống trước đó vài giờ. (Ảnh: Vietnamnet) Hình ảnh thượng úy Nguyễn Viết Quân (29 tuổi) công tác tại Đội PCCC&CHCN, Công an quận Hoàn Kiếm, mồ hôi nhễ nhại lao vào biển lửa, cõng nạn nhân ra khỏi đám cháy tại căn nhà 5 tầng thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vào rạng sáng ngày 18/7/2022 khiến nhiều người xúc động. Cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CHCN (PC07) - Công an TP HCM cõng cụ bà 85 tuổi từ lầu 2 xuống đất trong vụ cháy tại căn nhà hai tầng số 355 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM vào rạng sáng 24/6/2022. Những người lính cứu hoả, họ không làm nghề này để được vinh danh, càng không chờ mong mọi người sẽ biết ơn mà sứ mạng của họ chỉ đơn giản là dốc lòng bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ sự an toàn và bình yên cho mỗi ngôi nhà, mỗi người dân. Hình ảnh Đội Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai giải cứu bé gái 15 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy trong ngôi nhà ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai (Hoàng Mai) vào trưa ngày 12/1/2022. (Ảnh: Lao động) Trưa 11/3/2022, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Gò Vấp, TP HCM giải cứu bà cụ 95 tuổi bị liệt toàn thân khỏi đám cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Văn Bảo (Phường 4, quận Gò Vấp). (Ảnh: Công an TP HCM) Chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) cõng nạn nhân thoát khỏi vụ cháy tại một con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM vào tối 23/11/2021. Lính cứu hoả chẳng phải siêu nhân, cũng chẳng phải thần thánh... Họ chỉ là người được nghề nghiệp lựa chọn mà dấn thân mình hy sinh vì sự sống, bình yên của những người khác. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 4 giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy tại nhà số 51 Đoàn Như Hài (Phường 13, Quận 4, TP HCM) vào chiều 4/10/2021. Đội Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an quận Bình Tân giải cứu nạn nhân trong vụ cháy lớn tại nhà dân ở địa chỉ số 34, đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM vào sáng 5/9/2021. (Ảnh: TTXVN) Hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Hoàng Mai nhường bình dưỡng khí của mình cho bạn nhỏ trong vụ cháy tại số nhà 838 ngõ 147/48 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào ngày 5/8/2021. Có xảy ra hỏa hoạn mới hiểu thấu được những vất vả, khó khăn mà những con người ấy đang phải trải qua... Khi có cháy, người người chạy ra thì họ lại lao vào đám cháy cứu người, cứu tài sản. (Ảnh: TTXVN) Cảnh sát PCCC quận Ba Đình và Cảnh sát PCCC quận Đống Đa đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đám cháy tại tòa nhà 5 tầng ở số 8, ngõ 12, phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội vào sáng 10/9/2019. (Ảnh: TTXVN) Một chiến sĩ cảnh sát PCCC không ngại nguy hiểm để cứu cháu bé tại cửa hàng bán quần áo Tiptop Shop ở địa chỉ số 8, ngõ 12 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 10/9/2019. Thật khó để có thể diễn tả hết những khó khăn, gian nan, vất vả, hiểm nguy mà những người lính cứu hỏa đang phải đối mặt. Tận đáy lòng, rất nhiều những người yêu quý, ngưỡng mộ và biết ơn các anh, những người Lính cứu hoả quả cảm. >>>Xem thêm video: Trước lúc hy sinh, 3 chiến sĩ PCCC đã cứu và hướng dẫn 8 người khỏi "biển lửa". (Nguồn: VTV24)

