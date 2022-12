Cái chết oan khuất của bà chủ tiệm vàng tố kẻ sát nhân máu lạnh

Chiều muộn ngày 16/2/2012, bà Hảo sang cửa hàng vàng của chị là bà Nguyễn Thị B (xã Vạn Điểm, Phú Xuyên, Hà Nội) "tám chuyện", nhưng do có khách gọi xem đồ gỗ nên quay về bán hàng. Khi đi ra, bà Hảo có thấy một thanh niên tầm 30 tuổi, ăn mặc bịt bùng hỏi mua vàng miếng nhưng bà B nói không có. Do vội, bà Hảo chẳng để ý thêm và đi thẳng về cửa hàng đồ gỗ của mình ngay bên cạnh. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Bán hàng xong, bà Hảo quay lại tiệm vàng của chị gái, phía bên ngoài vắng lặng bất thường. Đi vào trong, bà Hảo sững người khi thấy bà B nằm trên nền nhà, xung quanh máu chảy lênh láng. Tin về cái chết của bà chủ tiệm vàng được cấp báo về Công an huyện Phú Xuyên và Công an Hà Nội. Qua công tác khám nghiệm, công an xác định bà B bị sát hại bởi vật sắc nhọn. Dù các tủ kính đựng vàng vẫn còn nguyên vẹn nhưng chiếc vòng trang sức đeo cổ của nạn nhân đã biến mất. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: VTC News) Những dấu hiệu này chỉ ra rằng đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản. Theo trình bày của em gái nạn nhân, thời điểm trước khi xảy ra vụ án, bà B có tiếp một vị khách trẻ tuổi vào hỏi mua vàng miếng. Thời gian sau đó, bà Hảo không nghe thấy có gì bất thường phát ra từ nhà bà B. Lúc này, mọi nghi vấn được hướng về vị khách ấy. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Khi tìm kiếm, cơ quan công an thu được một đôi găng tay màu đen rơi ở cửa tiệm vàng, nghi là của đối tượng. Một vài người dân sống xung quanh cho hay, vào thời điểm vụ việc xảy ra, họ có thấy một thanh niên cao tầm 1m60, mặc áo khoác ngoài màu xanh, đi xe máy hiệu Wave màu đỏ nhưng không rõ biển số vào tiệm vàng của bà B. Sau một lúc, người này lên xe máy rời đi vội vã. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Tiến hành thu thập hình ảnh từ camera an ninh trong tiệm vàng, Công an Hà Nội đã xác định được mặt nghi phạm. Tuy nhiên, không ai nhận diện được người này. Công an Hà Nội cho thông báo rộng rãi bức ảnh của nghi phạm đồng thời "tung quân" tiến hành rà soát trên diện rộng ở Hà Nội, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), Hà Nam… (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Ban chuyên án nhận được nhiều cuộc điện thoại báo tin, thế nhưng khi xác minh đều không phải. Thậm chí, có một gia đình sau khi xem bức ảnh nghi phạm đã khẳng định đó là con trai của mình. Các trinh sát lập tức có mặt, nhưng kết quả là "nhầm". Sau đó có tin báo tại Thái Bình một đối tượng tên là Nguyễn Hữu Dưỡng (ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã đến Công an huyện Đông Hưng đầu thú, khai nhận việc sát hại chủ tiệm vàng tên B ở Phú Xuyên. Tại cơ quan Công an, Dưỡng khai bản thân làm công nhân cho một nhà máy chuyên sản xuất dầu ăn. Thấy việc buôn bán mặt hàng này nhiều cơ hội nên Dưỡng "đánh liều" nhờ bố vay ngân hàng lấy vốn, chưa kể anh ta tự mượn bố vợ thêm 3 cây vàng. Do làm ăn không thuận lợi, chỉ trong thời gian ngắn Dưỡng đã thua lỗ, mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư. Ngày 16/2/2012, bố đẻ gọi điện nói Dưỡng thu xếp tiền trả ngân hàng. Trong cơn túng quẫn, Dưỡng nghĩ ngay đến việc đi cướp. Dưỡng đi xe máy lên Hà Nội không quên mang theo con dao và một khẩu súng điện làm phương tiện gây án. Dưỡng dừng ở Trung tâm thương mại Thanh Trì mua một chiếc nhẫn (dạng nhẫn cưới) với giá 400 nghìn đồng và đeo vào tay. Khi tới khu vực Phú Xuyên, Dưỡng phát hiện tiệm vàng nhà bà B rất vắng vẻ. Kiên nhẫn quan sát, Dưỡng chắc chắn ở đây chỉ có một mình bà B trông nom, bán hàng nên đã quyết định đi vào. Dưỡng hỏi bà B có bán vàng miếng không, bà B trả lời không có. Dưỡng lấy chiếc nhẫn mới mua ra nói muốn bán. Bà B cầm chiếc nhẫn để xem thì Dưỡng ngỏ ý xin đi vệ sinh. Bà B đeo chiếc nhẫn Dưỡng đưa vào ngón tay rồi dẫn đối tượng đi sâu vào trong nhà. (Nơi xảy ra sự việc: ảnh Giadinh.net) Lúc này, lợi dụng bà B mất cảnh giác, Dưỡng dùng con dao mang theo sát hại nạn nhân rồi quay lại lấy tay đập tủ kính đựng vàng nhưng không vỡ. Sợ bị phát hiện, Dưỡng lấy chiếc vòng trên cổ nạn nhân rồi trở ra, lên xe tẩu thoát. Sau này, khi biết mình bị công an truy tìm, nhận thức được sẽ không thể nào thoát tội, Dưỡng đã ra công an đầu thú. Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định Dưỡng cùng lúc phạm vào hai tội đặc biệt nghiêm trọng là "giết người" và "cướp tài sản" không còn khả năng giáo dục. Chính vì thế, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án tử hình dành cho Dưỡng. (Ảnh: Tiền Phong) >>> Xem thêm video: Hậu Giang: Bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng. Nguồn: ĐTHĐT.

