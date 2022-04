Các cựu sếp VEAM bị phong tỏa những tài sản gì sau khi bị "tóm"?

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ, tạm giữ, phong tỏa tài khoản chứng khoán, ngăn chặn giao dịch, kê biên tài sản của một số bị can. Trong đó, ông Trần Ngọc Hà (nguyên Chủ tịch HĐTV, TGĐ VEAM) bị kê biên 2 căn nhà tại địa chỉ phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội và căn nhà tại địa chỉ phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.Ngoài ra, ông Hà còn bị phong tỏa 102.400 cổ phiếu VEA, 10.000 cổ phiếu FBC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.Ông Lâm Chí Quang (nguyên TGĐ VEAM) bị kê biên 2 căn nhà gồm: Nhà tại Khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và nhà tại Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Ông Quang bị phong tỏa 6.000 cổ phiếu FBC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Đối với bị can Nguyễn Mạnh Chung (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư VEAM), cơ quan chức năng đã kê biên căn hộ chung cư ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội của bị can này. CQĐT cũng phong tỏa 7.000 cổ phiếu FT1 của ông Chung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.Bị can Vũ Từ Công (nguyên Kế toán trưởng VEAM) bị kê biên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội và bị phong tỏa 1.500 cổ phiếu VEA, 10.000 cổ phiếu FBC, 10.000 cổ phiếu FT1 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Quá trình khám xét nhà bị can Vũ Từ Công, Cơ quan điều tra có thu giữ văn bản của Công ty Cổ phần phát triển nhà và đô thị Phú Quốc thông báo về việc thanh toán tiền xây dựng cho ông Vũ Khánh Cường (con trai của Vũ Từ Công). Tài liệu này liên quan đến tài sản là Lô đất tại Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas&Resort 2, ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. CQĐT chuyển các tài liệu này theo hồ sơ vụ án để xem xét xử lý liên quan đến trách nhiệm bồi thường tài sản của bị can Vũ Từ Công theo quy định pháp luật. Ông Đào Quốc Việt (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải và thương mại VEAM) bị kê biên căn hộ chung cư ở Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội và bị phong tỏa 5.472 cổ phiếu PGI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Bị can Trần Quang Tiến (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Đại Nam) bị phong tỏa 13.376 cổ phiếu BLI, 8.436 cổ phiếu SMB.

