Biết gì về “ông chủ” F88 Phùng Anh Tuấn?

Mới đây, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà số 238-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, trụ sở chính của Công ty CP kinh doanh F88 để thực hiện việc khám xét. Không chỉ riêng trụ sở này, nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở nhiều địa bàn khác tại TP HCM cũng bị Công an kiểm tra, khám xét. Theo Công an TP HCM, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh của Công ty CP Kinh doanh F88 ở quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi sang 7/3, F88 cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc. (Ảnh: Tiền phong) “F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của Công ty, không tuân thủ các quy định của pháp luật”- thông cáo của F88 nhấn mạnh và cho biết, F88 đang theo sát và phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Chủ tịch Hội đồng quản trị của F88 Phùng Anh Tuấn khẳng định, công ty luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng và người lao động, cũng như các cơ quan đối tác có hoạt động giao dịch và hợp tác với F88, đồng thời mong nhận được sự đánh giá khách quan từ khách hàng. (Ảnh: CAND) Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần kinh doanh F88 được thành lập năm 2016, có vốn điều lệ 566,99 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Phùng Anh Tuấn. Ngoài ra, ông Tuấn còn là đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư F88 được thành lập năm 2015, với vốn điều lệ 69,88 tỷ đồng. Công ty này là công ty mẹ của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa bị khám xét. Ông Tuấn cũng là người đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của F88. Bản công bố thông tin về cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp F88 năm 2020 tiết lộ thêm về cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Phùng Anh Tuấn nắm giữ 20% cổ phần. Quỹ đầu tư Mekong Capital nắm 41,8%. Quỹ Granite Oak giữ 12,9%. Mới đây, F88 vừa gọi vốn thành công 50 triệu USD từ 2 quỹ ngoại. Điều này khả năng sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của công ty. Ngoài ông Tuấn, hội đồng quản trị của F88 còn 6 người khác. Theo tìm hiểu, CEO Phùng Anh Tuấn sinh năm 1984 tại Phú Thọ, thường được mọi người gọi với biệt danh Tuấn Pat. Trước khi thành lập F88, ông Phùng Anh Tuấn từng làm giám đốc một công ty an ninh mạng và cũng từng được đánh giá là một hacker “hạng nặng” trong giới công nghệ toàn quốc. Về cơ duyên chuyển hướng sang lĩnh vực cầm đồ, ông Tuấn từng kể vào năm 2018: "Thời kỳ đầu còn nhiều khó khăn, đôi lúc anh em đã phải đi cầm đồ để theo đuổi đam mê rồi nhận thấy thị trường cầm đồ vô cùng tiềm năng cũng như còn nhiều cơ hội để phát triển công ty một cách chuyên nghiệp và khác biệt nếu biết kết hợp lợi thế công nghệ của mình vào hoạt động kinh doanh. Nhưng phải đến 5 năm sau tôi mới đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để thực hiện". Cuối năm 2021 trên trang Facebook cá nhân, ông Phùng Anh Tuấn đã chia sẻ những hình ảnh về một căn biệt thự sang chảnh. Biệt thự Thạch Thảo thuộc quần thể Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Hà Nội, có diện tích sử dụng 700 m2. Các biệt thự đơn lập trong khu đô thị này có giá từ 36 tỷ đồng tới 124 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV) Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản. Công ty này có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. Chuỗi dịch vụ cầm đồ F88 thuộc Công ty F88 là doanh nghiệp hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy phép, với loại hình dịch vụ cầm đồ. Doanh nghiệp này không hoạt động theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện có nhiều công ty tài chính hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính thành lập theo Luật doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư các địa phương cấp phép, không phải do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Theo báo cáo nhà đầu tư mua trái phiếu F88 của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, hoạt động kinh doanh của F88 gồm mảng cầm cố tài sản và mảng khác là đại lý bảo hiểm. Tính đến năm 2020, giá trị trung bình của một hợp đồng cầm cố của F88 là 13 triệu đồng. Lãi suất cho vay của F88 được giới thiệu là dưới 20%/năm chưa bao gồm chi phí lưu kho, chi phí thẩm định tài sản. F88 cũng là chuỗi cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2017-2018, F88 đã gọi thành công vòng gọi vốn đầu tiên (serie A) từ Quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng tiếp theo (serie B) từ Quỹ Granite Oak liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận được khoản huy động 70 triệu USD từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London). Cũng trong năm 2022, F88 được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm BBB - (Ổn định) và được Trung tâm Tài chính toàn diện (Center for Financial Inclusion - trước đây tên là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp Chứng chỉ Bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD. Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành "tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam", sở hữu 1.000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng lên 1.700 cửa hàng. Theo ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, F88 kỳ vọng sớm phát triển thành chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích trên toàn quốc, phục vụ mọi nhu cầu tài chính cho người dân. Trong năm 2024, F88 sẽ thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu đạt được giá trị vốn hoá là 1 tỷ USD. >>> Mời độc giả xem thêm video Bên trong siêu biệt thự triệu đô của ông chủ chuỗi cầm đồ F88

Mới đây, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà số 238-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, trụ sở chính của Công ty CP kinh doanh F88 để thực hiện việc khám xét. Không chỉ riêng trụ sở này, nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở nhiều địa bàn khác tại TP HCM cũng bị Công an kiểm tra, khám xét. Theo Công an TP HCM, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh của Công ty CP Kinh doanh F88 ở quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi sang 7/3, F88 cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc. (Ảnh: Tiền phong) “F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của Công ty, không tuân thủ các quy định của pháp luật”- thông cáo của F88 nhấn mạnh và cho biết, F88 đang theo sát và phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Chủ tịch Hội đồng quản trị của F88 Phùng Anh Tuấn khẳng định, công ty luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng và người lao động, cũng như các cơ quan đối tác có hoạt động giao dịch và hợp tác với F88, đồng thời mong nhận được sự đánh giá khách quan từ khách hàng. (Ảnh: CAND) Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần kinh doanh F88 được thành lập năm 2016, có vốn điều lệ 566,99 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Phùng Anh Tuấn. Ngoài ra, ông Tuấn còn là đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư F88 được thành lập năm 2015, với vốn điều lệ 69,88 tỷ đồng. Công ty này là công ty mẹ của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa bị khám xét. Ông Tuấn cũng là người đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của F88. Bản công bố thông tin về cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp F88 năm 2020 tiết lộ thêm về cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Phùng Anh Tuấn nắm giữ 20% cổ phần. Quỹ đầu tư Mekong Capital nắm 41,8%. Quỹ Granite Oak giữ 12,9%. Mới đây, F88 vừa gọi vốn thành công 50 triệu USD từ 2 quỹ ngoại. Điều này khả năng sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của công ty. Ngoài ông Tuấn, hội đồng quản trị của F88 còn 6 người khác. Theo tìm hiểu, CEO Phùng Anh Tuấn sinh năm 1984 tại Phú Thọ, thường được mọi người gọi với biệt danh Tuấn Pat. Trước khi thành lập F88, ông Phùng Anh Tuấn từng làm giám đốc một công ty an ninh mạng và cũng từng được đánh giá là một hacker “hạng nặng” trong giới công nghệ toàn quốc. Về cơ duyên chuyển hướng sang lĩnh vực cầm đồ, ông Tuấn từng kể vào năm 2018: "Thời kỳ đầu còn nhiều khó khăn, đôi lúc anh em đã phải đi cầm đồ để theo đuổi đam mê rồi nhận thấy thị trường cầm đồ vô cùng tiềm năng cũng như còn nhiều cơ hội để phát triển công ty một cách chuyên nghiệp và khác biệt nếu biết kết hợp lợi thế công nghệ của mình vào hoạt động kinh doanh. Nhưng phải đến 5 năm sau tôi mới đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để thực hiện". Cuối năm 2021 trên trang Facebook cá nhân, ông Phùng Anh Tuấn đã chia sẻ những hình ảnh về một căn biệt thự sang chảnh. Biệt thự Thạch Thảo thuộc quần thể Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Hà Nội, có diện tích sử dụng 700 m2. Các biệt thự đơn lập trong khu đô thị này có giá từ 36 tỷ đồng tới 124 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV) Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản. Công ty này có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. Chuỗi dịch vụ cầm đồ F88 thuộc Công ty F88 là doanh nghiệp hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy phép, với loại hình dịch vụ cầm đồ. Doanh nghiệp này không hoạt động theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện có nhiều công ty tài chính hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính thành lập theo Luật doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư các địa phương cấp phép, không phải do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Theo báo cáo nhà đầu tư mua trái phiếu F88 của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, hoạt động kinh doanh của F88 gồm mảng cầm cố tài sản và mảng khác là đại lý bảo hiểm. Tính đến năm 2020, giá trị trung bình của một hợp đồng cầm cố của F88 là 13 triệu đồng. Lãi suất cho vay của F88 được giới thiệu là dưới 20%/năm chưa bao gồm chi phí lưu kho, chi phí thẩm định tài sản. F88 cũng là chuỗi cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2017-2018, F88 đã gọi thành công vòng gọi vốn đầu tiên (serie A) từ Quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng tiếp theo (serie B) từ Quỹ Granite Oak liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận được khoản huy động 70 triệu USD từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London). Cũng trong năm 2022, F88 được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm BBB - (Ổn định) và được Trung tâm Tài chính toàn diện (Center for Financial Inclusion - trước đây tên là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp Chứng chỉ Bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD. Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành "tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam", sở hữu 1.000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng lên 1.700 cửa hàng. Theo ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, F88 kỳ vọng sớm phát triển thành chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích trên toàn quốc, phục vụ mọi nhu cầu tài chính cho người dân. Trong năm 2024, F88 sẽ thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu đạt được giá trị vốn hoá là 1 tỷ USD. >>> Mời độc giả xem thêm video Bên trong siêu biệt thự triệu đô của ông chủ chuỗi cầm đồ F88