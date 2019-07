Bị cách chức vụ Đảng, ông Nguyễn Hồng Trường mắc những sai phạm gì?

Ngày 16/7/2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng. Trước đó, sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12/7/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, ông Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải. Ông Nguyễn Hồng Trường cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp. Việc ông Nguyễn Hồng Trường đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước. Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. “Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giao thông vận tải và cá nhân đồng chí”, Ban Bí thư nhận định. Trước đó, tại kỳ họp thứ 37 (ngày 2 đến 4/7/2019), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UBKT Trung ương. UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, tại Nghệ An, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ năm 2007 đến năm 2017. Trước năm 2007, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 4/2007, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tháng 2/2016, căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công công tác của thành viên Chính phủ (Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 05/02/2016 của Văn phòng Chính phủ), ngày 5/2/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 447/QĐ-GTVT giao ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phụ trách điều hành công tác của Bộ Giao thông vận tải (từ tháng 02/2016 - 04/2016). Ngày 01/8/2017, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội An toàn giao thông Việt Nam diễn ra ngày 20/12/2017, các thành viên Ban Chấp hành Hội An toàn giao thông Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giữ chức Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam.

