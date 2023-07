Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang ở “bãi biển đẹp nhất châu Á“

Bãi biển Hà My thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 7 km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 22km. Bãi biển Hà My bắt đầu nổi tiếng khi được Telegraph bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á vào năm 2017.Ngay cạnh bãi biển hoang sơ, yên bình là một ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm qua. Ngôi nhà "cửa đóng then cài" có thiết kế 2 tầng nằm trong một khuôn viên rộng lớn. Mặt tiền ngôi nhà nhìn ra bãi tắm tuyệt đep, nơi được xem là tọa độ "sống ảo" mới nổi của Quảng Nam. Thế nhưng, bị bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục ngôi nhà bắt đầu xuống cấp hư hỏng. Hàng lang ngổn ngang các vật dụng rơi vỡ. Bên trong các ô cửa vỡ là dãy bàn ghế chỏng chơ. Qua các mùa mưa bão, các vật dụng đã bắt đầu mục nát hư hỏng. Những mảng tường thấm dột loang lổ, vết nứt chằng chịt. Nền gạch đã bắt đầu bong tróc. Những căn phòng đóng kín cửa ngay tại bãi biển đẹp "quên lối về".Ngôi nhà bỏ hoang ngay vị trí đắc địa ở một bãi biển tuyệt đẹp vẫn là điều bí ẩn. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỷ:

